https://ria.ru/20201016/genetika-1580126276.html

Эксперт рассказал о плюсах тестирования на генетические болезни

Тестирование россиян, подходящих к репродуктивному возрасту, на носительство генетических заболеваний, позволит через 10 лет минимизировать появление детей с... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:40

2020-10-16T14:40

2020-10-16T16:57

здоровье

совет федерации рф

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Тестирование россиян, подходящих к репродуктивному возрасту, на носительство генетических заболеваний, позволит через 10 лет минимизировать появление детей с врождёнными генетическими заболеваниями, полагает декан медико-биологического факультета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> им. Н.И. Пирогова Егор Прохорчук."В целом, если государство тратит 18 миллиардов рублей, такая сумма называлась на слушаниях при <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совете Федерации</a>, на лечение орфанных заболеваний, то если мы в год будем тестировать, кто-то считает новорожденных, а я считаю тех, кто вот-вот подойдёт к репродуктивному возрасту, чтобы эффект от этого был побыстрее, допустим, 16-18-летних", - сказал Прохорчук на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".По его мнению, массовое тестирование на носительство генетических заболеваний позволит за 10 лет минимизировать рождение детей с врождёнными генетическими заболеваниями.Он подчеркнул, что это потребует изменения политики медико-генетического консультирования."Потому что сегодня даже при наличии таких мутаций врачи не будут рекомендовать даже думать об этом (тестировании), пока у вас не родится больной ребенок", - пояснил эксперт. -0-

https://na.ria.ru/20201016/tsentr-po-voprosam-prava-v-sfere-geneticheskikh-tekhnologiy-i-bioetiki-1580108560.html

https://ria.ru/20200917/rak-1577373578.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет федерации рф, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество