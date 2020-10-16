Эксперт рассказал о плюсах тестирования на генетические болезни
14:40 16.10.2020 (обновлено: 16:57 16.10.2020)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВсероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Тестирование россиян, подходящих к репродуктивному возрасту, на носительство генетических заболеваний, позволит через 10 лет минимизировать появление детей с врождёнными генетическими заболеваниями, полагает декан медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Егор Прохорчук.
"В целом, если государство тратит 18 миллиардов рублей, такая сумма называлась на слушаниях при Совете Федерации, на лечение орфанных заболеваний, то если мы в год будем тестировать, кто-то считает новорожденных, а я считаю тех, кто вот-вот подойдёт к репродуктивному возрасту, чтобы эффект от этого был побыстрее, допустим, 16-18-летних", - сказал Прохорчук на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По его мнению, массовое тестирование на носительство генетических заболеваний позволит за 10 лет минимизировать рождение детей с врождёнными генетическими заболеваниями.
"У нас 11,4 миллиарда рублей, в этом возрасте, 16-летних, мы всех протестируем и будем знать статус носительства, то через 10 лет, даже потратив где-то 280 миллиардов рублей, то мы минимизируем рождение детей с врождёнными генетическими заболеваниями, и достигаться это будет не за счёт абортов и убийств детей, а за счёт некоего осознанного акта ответственно подходящих к этой ситуации", - отметил Прохорчук.
Он подчеркнул, что это потребует изменения политики медико-генетического консультирования.
"Потому что сегодня даже при наличии таких мутаций врачи не будут рекомендовать даже думать об этом (тестировании), пока у вас не родится больной ребенок", - пояснил эксперт. -0-