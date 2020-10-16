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https://ria.ru/20201016/ekologiya-1579996182.html
Noize MC и Монеточка защищают экологию в клипе на трек "Живи без остатка"
Музыканты Noize MС (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) представили в Сети клип на совместный трек "Живи без остатка" о защите окружающей среды. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T01:54
2020-10-16T01:54
культура
музыка
новости культуры
монеточка
noize mc (иван алексеев)
экология
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Музыканты Noize MС (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) представили в Сети клип на совместный трек "Живи без остатка" о защите окружающей среды. В ролике музыканты появляются в образе экспонатов на выставке, посвященной бездумному потреблению. Noize MС и Монеточка призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов, вырубки деревьев, выключать воду, когда она не нужна, и "говорить всему лишнему "нет". За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что у ролика "хороший посыл", а исполнители молодцы, что "затронули такую актуальную и важную тему".
https://ria.ru/20200930/noizemc-1578007319.html
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музыка, новости культуры, монеточка, noize mc (иван алексеев), экология

Noize MC и Монеточка защищают экологию в клипе на трек "Живи без остатка"

01:54 16.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Музыканты Noize MС (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) представили в Сети клип на совместный трек "Живи без остатка" о защите окружающей среды.
"Мы с Лизой написали текст от лица двух кукол, выброшенных на помойку их капризной маленькой хозяйкой после покупки новых. Лиза рассказывает о том, как мы туда попали, а я – о том, что с нами будет потом. Мы хотели сделать простую и понятную историю о легкомысленном потребительском отношении людей не только к товарам, но и к эмоциям, друг к другу, к самим себе и окружающему миру", – описал эту работу Noize MС.
В ролике музыканты появляются в образе экспонатов на выставке, посвященной бездумному потреблению. Noize MС и Монеточка призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов, вырубки деревьев, выключать воду, когда она не нужна, и "говорить всему лишнему "нет".
"Пока работали над этим видео, узнали много нового: пластиковая бутылка разлагается 450 лет, целлофановый пакет – тысячу. И всего за один час их можно переработать. Всего пара новых привычек может многое поменять: отказ от одноразового, сортировка мусора и сокращение покупок", – рассказала Монеточка в инстаграме.
За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что у ролика "хороший посыл", а исполнители молодцы, что "затронули такую актуальную и важную тему".
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