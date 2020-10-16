https://ria.ru/20201016/ekologiya-1579996182.html

Noize MC и Монеточка защищают экологию в клипе на трек "Живи без остатка"

Музыканты Noize MС (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) представили в Сети клип на совместный трек "Живи без остатка" о защите окружающей среды. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T01:54

2020-10-16T01:54

2020-10-16T01:54

культура

музыка

новости культуры

монеточка

noize mc (иван алексеев)

экология

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Музыканты Noize MС (Иван Алексеев) и Монеточка (Елизавета Гырдымова) представили в Сети клип на совместный трек "Живи без остатка" о защите окружающей среды. В ролике музыканты появляются в образе экспонатов на выставке, посвященной бездумному потреблению. Noize MС и Монеточка призывают отказаться от полиэтиленовых пакетов, вырубки деревьев, выключать воду, когда она не нужна, и "говорить всему лишнему "нет". За несколько часов клип набрал больше 150 тысяч просмотров и почти 30 тысяч лайков. В комментариях зрители написали, что у ролика "хороший посыл", а исполнители молодцы, что "затронули такую актуальную и важную тему".

https://ria.ru/20200930/noizemc-1578007319.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, монеточка, noize mc (иван алексеев), экология