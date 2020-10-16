https://ria.ru/20201016/covid-19-1580139067.html

В Евросовете назвали ситуацию с COVID-19 в ЕС серьезной и беспрецедентной

Ситуация с COVID-19 в Европе очень серьезная, лидеры государств Евросоюза убеждены, что необходимо больше координации для борьбы с распространением вируса,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:34

2020-10-16T15:34

2020-10-16T15:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

мария князева

евросовет

коронавирусы

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Ситуация с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> очень серьезная, лидеры государств <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> убеждены, что необходимо больше координации для борьбы с распространением вируса, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>."Мы считаем что ситуация беспрецедентна и очень серьезна. Поэтому мы убеждены, что необходимо больше усилий в том, что касается усиления координации между странами союза", - сказал Мишель на пресс-конференции после саммита глав государств ЕС.Мишель добавил, что особо усиление координации необходимо в вопросах отслеживания распространения вируса, норм карантина, тестирований и последующей вакцинации.Традиционно на пресс-конференциях в рамках саммита вместе с главой Евросовета присутствует и руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссии</a>. Однако нынешняя глава ЕК <a href="http://ria.ru/person_Ursula_fon_der_Ljajjen/" target="_blank" data-auto="true">Урсула фон дер Ляйен</a> накануне покинула саммит, поскольку ушла на самоизоляцию - один из сотрудников ее офиса заразился коронавирусом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201016/lekarstva-1580097758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мария князева, евросовет, коронавирусы, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире