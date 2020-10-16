Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/brexit-1580124198.html
Лондон напомнил об истечении переходного периода с Брюсселем
Великобритания будет готовиться к тому, что соглашения о свободной торговле с ЕС у нее не будет, заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:31
2020-10-16T15:30
brexit
борис джонсон
евросоюз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135124_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_0fcc6b0434cc44b0d453160d80d17841.jpg
<strong>ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> будет готовиться к тому, что соглашения о свободной торговле с <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> у нее не будет, заявил в пятницу британский премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>."Если ЕС радикальным образом не изменит свой подход, то мы идем по пути <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> и идем с большой уверенностью", - сказал он в заявлении."Саммит ЕС показал, что соглашение по образцу того, которое у <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> есть с <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канадой</a>, для ЕС работать не будет", - заявил Джонсон.Он добавил, что все же готов еще обсудить с партнерами некоторые практические вопросы.Джонсон выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией."С самого начала мы ясно давали понять, что не хотим ничего сложней, чем отношения по образцу отношений с Канадой, основанных на дружбе и свободной торговле. Если судить по саммиту ЕС в Брюсселе, это не устраивает наших европейских партнеров. Они хотят сохранить возможность контролировать нашу законодательную свободу, наше рыболовство таким образом, какой полностью неприемлем для независимой страны… Какими бы ни были причины, саммит ясно показал, что после 45 лет членства они (ЕС – ред.) не хотят – если только не будет фундаментального изменения подхода – предложить этой стране те же условия, что и Канаде", - подчеркнул он.ЕС и Британия несколько месяцев безуспешно вели переговоры о соглашениях, которые определят их отношения после 2020 года. Страна покинула ЕС в нынешнем году, однако пока в их отношениях больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС.После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать для страны, и чтобы переход на новый этап отношений с ЕС не был жестким и резким, им необходимо было договориться об условиях нового партнерства.
https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html
https://ria.ru/20200724/1574837782.html
1
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135124_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_126c6cd5133e437362adb8e415be7518.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
brexit, борис джонсон, евросоюз, великобритания, в мире

Лондон напомнил об истечении переходного периода с Брюсселем

14:31 16.10.2020 (обновлено: 15:30 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Сторонник Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания будет готовиться к тому, что соглашения о свободной торговле с ЕС у нее не будет, заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон.
"Если ЕС радикальным образом не изменит свой подход, то мы идем по пути Австралии и идем с большой уверенностью", - сказал он в заявлении.
"Саммит ЕС показал, что соглашение по образцу того, которое у Евросоюза есть с Канадой, для ЕС работать не будет", - заявил Джонсон.
Он добавил, что все же готов еще обсудить с партнерами некоторые практические вопросы.

"Мы должны готовиться к тому, что с 1 января у нас будут условия, как у Австралии", - сказал премьер.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 10:04Распространение нового коронавируса
Маас заявил о негативном влиянии пандемии на переговоры по Brexit
Джонсон выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией.
"С самого начала мы ясно давали понять, что не хотим ничего сложней, чем отношения по образцу отношений с Канадой, основанных на дружбе и свободной торговле. Если судить по саммиту ЕС в Брюсселе, это не устраивает наших европейских партнеров. Они хотят сохранить возможность контролировать нашу законодательную свободу, наше рыболовство таким образом, какой полностью неприемлем для независимой страны… Какими бы ни были причины, саммит ясно показал, что после 45 лет членства они (ЕС – ред.) не хотят – если только не будет фундаментального изменения подхода – предложить этой стране те же условия, что и Канаде", - подчеркнул он.
ЕС и Британия несколько месяцев безуспешно вели переговоры о соглашениях, которые определят их отношения после 2020 года. Страна покинула ЕС в нынешнем году, однако пока в их отношениях больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
24 июля, 09:30
Год премьерства Джонсона: Brexit, COVID, ребенок и политика на грани фола
После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать для страны, и чтобы переход на новый этап отношений с ЕС не был жестким и резким, им необходимо было договориться об условиях нового партнерства.
 
Обсудить1
BrexitБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
Лента новостейМолния