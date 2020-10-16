https://ria.ru/20201016/brexit-1580124198.html

Лондон напомнил об истечении переходного периода с Брюсселем

Великобритания будет готовиться к тому, что соглашения о свободной торговле с ЕС у нее не будет, заявил в пятницу британский премьер Борис Джонсон. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:31

2020-10-16T14:31

2020-10-16T15:30

brexit

борис джонсон

евросоюз

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> будет готовиться к тому, что соглашения о свободной торговле с <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> у нее не будет, заявил в пятницу британский премьер <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>."Если ЕС радикальным образом не изменит свой подход, то мы идем по пути <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a> и идем с большой уверенностью", - сказал он в заявлении."Саммит ЕС показал, что соглашение по образцу того, которое у <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> есть с <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канадой</a>, для ЕС работать не будет", - заявил Джонсон.Он добавил, что все же готов еще обсудить с партнерами некоторые практические вопросы.Джонсон выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией."С самого начала мы ясно давали понять, что не хотим ничего сложней, чем отношения по образцу отношений с Канадой, основанных на дружбе и свободной торговле. Если судить по саммиту ЕС в Брюсселе, это не устраивает наших европейских партнеров. Они хотят сохранить возможность контролировать нашу законодательную свободу, наше рыболовство таким образом, какой полностью неприемлем для независимой страны… Какими бы ни были причины, саммит ясно показал, что после 45 лет членства они (ЕС – ред.) не хотят – если только не будет фундаментального изменения подхода – предложить этой стране те же условия, что и Канаде", - подчеркнул он.ЕС и Британия несколько месяцев безуспешно вели переговоры о соглашениях, которые определят их отношения после 2020 года. Страна покинула ЕС в нынешнем году, однако пока в их отношениях больших изменений не произошло - действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС.После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать для страны, и чтобы переход на новый этап отношений с ЕС не был жестким и резким, им необходимо было договориться об условиях нового партнерства.

https://ria.ru/20201005/brexit-1578205134.html

https://ria.ru/20200724/1574837782.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

brexit, борис джонсон, евросоюз, великобритания, в мире