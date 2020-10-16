https://ria.ru/20201016/bayden-1580202438.html

Республиканцы обвинили Twitter в незаконной поддержке Байдена

Национальный комитет Республиканской партии подал в пятницу жалобу на Twitter в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвиняя соцсеть в незаконной поддержке РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:32

2020-10-16T20:32

2020-10-16T20:38

хантер байден

республиканская партия сша

президентские выборы в сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Национальный комитет Республиканской партии подал в пятницу жалобу на <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a> в Федеральную избирательную комиссию (FEC), обвиняя соцсеть в незаконной поддержке предвыборного штаба <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, сообщил телеканал <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Республиканцы сочли, что замалчивание соцсетью публикаций о сыне Байдена является "незаконным пожертвованием в натуральной форме" штабу Байдена, сообщил телеканал.Они также обвинили Twitter в том, что он является "партийным деятелем" и "использует корпоративные ресурсы для активной поддержки штаба Джо Байдена в нарушение федерального законодательства". От FEC требуют провести расследование этих эпизодов и наказать соцсеть.Ранее Twitter и Facebook ограничили перепечатки статей из New York Post, где утверждалось, что сын Байдена Хантер получил миллионы долларов, "продавая" доступ к своему отцу украинской компании, где Байден-младший состоял советником. Это обвинение не ново, но газета публикует неподтвержденные электронные письма, предположительно перехваченные с компьютера <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a> в поддержку этой теории.

https://ria.ru/20201016/bayden-1580193688.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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