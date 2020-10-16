https://ria.ru/20201016/aviaperelety-1580045747.html

Названы самые дешевые авианаправления для осенних поездок на выходные

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T10:34

2020-10-16T10:34

2020-10-16T10:35

туризм

туризм

новости - туризм

уфа

краснодар

воронеж

ижевск

махачкала

ставрополь

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575232_0:128:3185:1920_1400x0_80_0_0_c0794c0dc561dc2c36edc81828da863a.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.Выгоднее всего отправиться на выходные из Санкт-Петербурга в Москву: билет с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье обойдется в среднем в четыре тысячи рублей. На втором месте — перелет из Воронежа в Москву: туда-обратно он стоит 4,3 тысячи рублей. Москвичи также могут недорого слетать в Воронеж на выходные — всего за 4,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров путешествие из столицы в Набережные Челны: билет в оба конца обойдется в 4,7 тысячи рублей.Наибольшее количество недорогих маршрутов выходного дня доступно жителям Москвы: они могут за 4,9 тысячи рублей слетать в Уфу, за 5,2 тысячи рублей — в Ставрополь, а заплатив на сто рублей больше — в Краснодар, Махачкалу и Ижевск.Недорого можно отправиться из Мурманска в Москву (пять тысяч рублей), на 100 рублей дороже стоят перелеты в столицу из Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.

https://ria.ru/20201013/sudislavl-1578231070.html

уфа

краснодар

воронеж

ижевск

махачкала

ставрополь

санкт-петербург

набережные челны

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, уфа, краснодар, воронеж, ижевск, махачкала, ставрополь, санкт-петербург, набережные челны