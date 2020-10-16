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https://ria.ru/20201016/aviaperelety-1580045747.html
Названы самые дешевые авианаправления для осенних поездок на выходные
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:34
2020-10-16T10:35
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.Выгоднее всего отправиться на выходные из Санкт-Петербурга в Москву: билет с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье обойдется в среднем в четыре тысячи рублей. На втором месте — перелет из Воронежа в Москву: туда-обратно он стоит 4,3 тысячи рублей. Москвичи также могут недорого слетать в Воронеж на выходные — всего за 4,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров путешествие из столицы в Набережные Челны: билет в оба конца обойдется в 4,7 тысячи рублей.Наибольшее количество недорогих маршрутов выходного дня доступно жителям Москвы: они могут за 4,9 тысячи рублей слетать в Уфу, за 5,2 тысячи рублей — в Ставрополь, а заплатив на сто рублей больше — в Краснодар, Махачкалу и Ижевск.Недорого можно отправиться из Мурманска в Москву (пять тысяч рублей), на 100 рублей дороже стоят перелеты в столицу из Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.
https://ria.ru/20201013/sudislavl-1578231070.html
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туризм, новости - туризм, уфа, краснодар, воронеж, ижевск, махачкала, ставрополь, санкт-петербург, набережные челны

Названы самые дешевые авианаправления для осенних поездок на выходные

10:34 16.10.2020 (обновлено: 10:35 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.
Выгоднее всего отправиться на выходные из Санкт-Петербурга в Москву: билет с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье обойдется в среднем в четыре тысячи рублей.
На втором месте — перелет из Воронежа в Москву: туда-обратно он стоит 4,3 тысячи рублей. Москвичи также могут недорого слетать в Воронеж на выходные — всего за 4,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров путешествие из столицы в Набережные Челны: билет в оба конца обойдется в 4,7 тысячи рублей.
Наибольшее количество недорогих маршрутов выходного дня доступно жителям Москвы: они могут за 4,9 тысячи рублей слетать в Уфу, за 5,2 тысячи рублей — в Ставрополь, а заплатив на сто рублей больше — в Краснодар, Махачкалу и Ижевск.
Недорого можно отправиться из Мурманска в Москву (пять тысяч рублей), на 100 рублей дороже стоят перелеты в столицу из Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмУфаКраснодарВоронежИжевскМахачкалаСтавропольСанкт-ПетербургНабережные Челны
 
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