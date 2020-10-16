https://ria.ru/20201016/aviaperelety-1580045747.html
Названы самые дешевые авианаправления для осенних поездок на выходные
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T10:34
2020-10-16T10:34
2020-10-16T10:35
туризм
туризм
новости - туризм
уфа
краснодар
воронеж
ижевск
махачкала
ставрополь
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575232_0:128:3185:1920_1400x0_80_0_0_c0794c0dc561dc2c36edc81828da863a.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.Выгоднее всего отправиться на выходные из Санкт-Петербурга в Москву: билет с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье обойдется в среднем в четыре тысячи рублей. На втором месте — перелет из Воронежа в Москву: туда-обратно он стоит 4,3 тысячи рублей. Москвичи также могут недорого слетать в Воронеж на выходные — всего за 4,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров путешествие из столицы в Набережные Челны: билет в оба конца обойдется в 4,7 тысячи рублей.Наибольшее количество недорогих маршрутов выходного дня доступно жителям Москвы: они могут за 4,9 тысячи рублей слетать в Уфу, за 5,2 тысячи рублей — в Ставрополь, а заплатив на сто рублей больше — в Краснодар, Махачкалу и Ижевск.Недорого можно отправиться из Мурманска в Москву (пять тысяч рублей), на 100 рублей дороже стоят перелеты в столицу из Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.
https://ria.ru/20201013/sudislavl-1578231070.html
уфа
краснодар
воронеж
ижевск
махачкала
ставрополь
санкт-петербург
набережные челны
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575575232_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_2dda5bfe41693f953801b79af58c6524.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, уфа, краснодар, воронеж, ижевск, махачкала, ставрополь, санкт-петербург, набережные челны
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований клиентов и определили самые дешевые авианаправления для поездок на уикенд в октябре и ноябре, сообщает OneTwoTrip.
Выгоднее всего отправиться на выходные из Санкт-Петербурга в Москву: билет с вылетом в пятницу и возвращением в воскресенье обойдется в среднем в четыре тысячи рублей.
На втором месте — перелет из Воронежа в Москву: туда-обратно он стоит 4,3 тысячи рублей. Москвичи также могут недорого слетать в Воронеж на выходные — всего за 4,6 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров путешествие из столицы в Набережные Челны: билет в оба конца обойдется в 4,7 тысячи рублей.
Наибольшее количество недорогих маршрутов выходного дня доступно жителям Москвы: они могут за 4,9 тысячи рублей слетать в Уфу, за 5,2 тысячи рублей — в Ставрополь, а заплатив на сто рублей больше — в Краснодар, Махачкалу и Ижевск.
Недорого можно отправиться из Мурманска в Москву (пять тысяч рублей), на 100 рублей дороже стоят перелеты в столицу из Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.