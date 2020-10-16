https://ria.ru/20201016/armeniya-1580108711.html

Армения опровергла информацию об ударе по азербайджанской Нахичевани

Представитель минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе по азербайджанской Нахичевани. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:27

2020-10-16T13:27

2020-10-16T13:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нахичевань

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости.</strong> Представитель минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе по азербайджанской Нахичевани.Ранее военное ведомство <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> заявило, что армянские вооруженные силы нанесли ракетный удар по территории Ордубадского района в Нахичеванской автономной республике."Заявляем, что по направлению Ордубадского района <a href="http://ria.ru/location_Nakhchivan/" target="_blank" data-auto="true">Нахичевани</a> никакой ракеты выпущено не было, это очередная ложь военно-политического руководства Азербайджана с целью расширения географии конфликта", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan" target="_blank">Facebook</a>.Согласно Карсскому договору, подписанному в 1921 году, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> и Россия оставляют за собой право ввести войска в Аджарию и Нахичевань - автономии соответственно в Грузии и Азербайджане, в случае военного вторжения других государств в эти регионы.Бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/armeniya-1580103880.html

Юрий Ф Ага... а потом понаехавшие боевики на наши границы попрут? Нет уж, спасибо! Нашим ВКС надо бить скопления боевиков на территории Азербайджана, не ждать, пока они накопят силы... 21

Владимир Март Да пусть уничтожаются 20

13

нахичевань

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны армении, нахичевань, азербайджан, армения, в мире