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Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/armeniya-1580097043.html
Минэкономики Армении предложило временно запретить ввоз турецких товаров
Министерство экономики Армении вынесло на общественное обсуждение проект решения правительства о временном запрете на ввоз в страну товаров турецкого... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:43
2020-10-16T12:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
евразийская экономическая комиссия
турция
азербайджан
армения
экономика
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Министерство экономики <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> вынесло на общественное обсуждение проект решения правительства о временном запрете на ввоз в страну товаров турецкого производства.Разработанный ведомством документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.Документом предлагается запретить с 31 декабря сроком на шесть месяцев ввоз в Армению товаров турецкого происхождения, и, в случае принятия такого решения правительством, проинформировать о нем <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Евразийскую экономическую комиссию</a>.В минэкономике напомнили, что в 2019 году импорт из Турции составил 268,1 миллиона долларов. Основными крупными товарными группами были – одежда (69,4 миллиона долларов), цитрусовые (10.3 миллиона долларов), машины, оборудование и механизмы (35,3 миллиона долларов), нефть и нефтепродукты (24,3 миллиона долларов), продукция химической промышленности (23,6 миллиона долларов), недрагоценные металлы и изделия из них (21.6 миллиона долларов).
https://ria.ru/20201016/armeniya-1580084232.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579095981.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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нагорный карабах, евразийская экономическая комиссия, турция, азербайджан, армения, экономика

Минэкономики Армении предложило временно запретить ввоз турецких товаров

12:43 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости. Министерство экономики Армении вынесло на общественное обсуждение проект решения правительства о временном запрете на ввоз в страну товаров турецкого производства.
Разработанный ведомством документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.
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Документом предлагается запретить с 31 декабря сроком на шесть месяцев ввоз в Армению товаров турецкого происхождения, и, в случае принятия такого решения правительством, проинформировать о нем Евразийскую экономическую комиссию.
"Ограничение на ввоз продукции турецкого происхождения носит не только экономический характер, но и, в первую очередь, касается безопасности, так как Турция открыто поддерживает Азербайджан в развязанной против Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) войне и террористические действия", - говорится в обоснованиях к проекту.
В минэкономике напомнили, что в 2019 году импорт из Турции составил 268,1 миллиона долларов. Основными крупными товарными группами были – одежда (69,4 миллиона долларов), цитрусовые (10.3 миллиона долларов), машины, оборудование и механизмы (35,3 миллиона долларов), нефть и нефтепродукты (24,3 миллиона долларов), продукция химической промышленности (23,6 миллиона долларов), недрагоценные металлы и изделия из них (21.6 миллиона долларов).
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахЕвразийская экономическая комиссияТурцияАзербайджанАрменияЭкономика
 
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