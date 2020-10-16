https://ria.ru/20201016/armeniya-1580097043.html
Минэкономики Армении предложило временно запретить ввоз турецких товаров
Министерство экономики Армении вынесло на общественное обсуждение проект решения правительства о временном запрете на ввоз в страну товаров турецкого... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:43
2020-10-16T12:43
2020-10-16T12:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
евразийская экономическая комиссия
турция
азербайджан
армения
экономика
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<strong>ЕРЕВАН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Министерство экономики <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> вынесло на общественное обсуждение проект решения правительства о временном запрете на ввоз в страну товаров турецкого производства.Разработанный ведомством документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.Документом предлагается запретить с 31 декабря сроком на шесть месяцев ввоз в Армению товаров турецкого происхождения, и, в случае принятия такого решения правительством, проинформировать о нем <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskaja_ehkonomicheskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Евразийскую экономическую комиссию</a>.В минэкономике напомнили, что в 2019 году импорт из Турции составил 268,1 миллиона долларов. Основными крупными товарными группами были – одежда (69,4 миллиона долларов), цитрусовые (10.3 миллиона долларов), машины, оборудование и механизмы (35,3 миллиона долларов), нефть и нефтепродукты (24,3 миллиона долларов), продукция химической промышленности (23,6 миллиона долларов), недрагоценные металлы и изделия из них (21.6 миллиона долларов).
https://ria.ru/20201016/armeniya-1580084232.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1579095981.html
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нагорный карабах
турция
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нагорный карабах, евразийская экономическая комиссия, турция, азербайджан, армения, экономика