Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201016/aliev-1580151720.html
Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Ереван
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку есть сведения о перевозке оружия в Ереван из РФ контрабандой, на гражданских самолетах, но, по его... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:18
2020-10-16T16:59
обсе
международная организация гражданской авиации
нагорно-карабахская республика
сша
грузия
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577838719_0:201:2871:1815_1400x0_80_0_0_e99aa61ff8af0e430502df743276e568.jpg
<strong>АКУ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что у <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> есть сведения о перевозке оружия в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> из РФ контрабандой, на гражданских самолетах, но, по его словам, официальные органы России заверили, что не отправляют оружие в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a>."По нашей информации, с территории <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских, грузовых самолетах. Армения недавно приобрела самолет, по нашей информации за 30-40 миллионов долларов. Его приобрели богатые армянские бизнесмены, проживающие в России – Карапетян, Абрамян и другие. Они посылают армян из России в Карабах в качестве наемников. В то же время приобретение самолета <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> позволило им контрабандным путем перевозить вооружение. В этом самолете были "Корнеты", противотанковое вооружение, система "Игла", - говорится в сообщении.Алиев добавил, что Баку располагает информацией о том, что, Армения приобрела у России ракеты контрабандным путем. "Мы официально обратились в ИКАО (<a href="http://ria.ru/organization_ICAO/" target="_blank" data-auto="true">Международная организация гражданской авиации</a> – ред.) это международное преступление. Мы получили от официальных органов России разъяснение, что Россия не посылает в Армению вооружение. По нашим наблюдениям, оружие в Ереван поставляется контрабандным путем, в этом направлении ведется расследование", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу "A Haber".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201008/azerbaydzhan-1578756119.html
https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html
У Индюшки уже мания преследования? Ему везде русские мерещатся )))
73
Я и не хочу спорить с вами. Просто позиция русских в поддержке армян не понятна. В Азербайджане 400 русских школ, несколько российские каналы, у власти президент всегда лояльный к России. В армении ни одной русской школы, запретили показывать русские каналы, а к власти пришли люди с лозунгами долой русских, долой оккупантов, в прошлом году устраивали митинги, где отстали армянский флаг. Можете в интернете поискать эти видео. Но поддержку все равно армянам оказывают.
24
104
нагорно-карабахская республика
сша
грузия
россия
нагорный карабах
ереван
баку
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте
Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк.
2020-10-16T16:18
true
PT1M11S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577838719_143:0:2563:1815_1400x0_80_0_0_92c008b477c68f7f312d83a16ad11b19.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, международная организация гражданской авиации, нагорно-карабахская республика, сша, грузия, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, баку, в мире

Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Ереван

16:18 16.10.2020 (обновлено: 16:59 16.10.2020)
 
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press OfficeОбращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября
Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с ситуацией с Арменией, 27 сентября - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Azerbaijani Presidential Press Office
Читать ria.ru в
АКУ, 16 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку есть сведения о перевозке оружия в Ереван из РФ контрабандой, на гражданских самолетах, но, по его словам, официальные органы России заверили, что не отправляют оружие в Армению.
"По нашей информации, с территории Грузии контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских, грузовых самолетах. Армения недавно приобрела самолет, по нашей информации за 30-40 миллионов долларов. Его приобрели богатые армянские бизнесмены, проживающие в России – Карапетян, Абрамян и другие. Они посылают армян из России в Карабах в качестве наемников. В то же время приобретение самолета Ил-76 позволило им контрабандным путем перевозить вооружение. В этом самолете были "Корнеты", противотанковое вооружение, система "Игла", - говорится в сообщении.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:56Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Турция не является основным поставщиком оружия Азербайджану, заявил Алиев
Алиев добавил, что Баку располагает информацией о том, что, Армения приобрела у России ракеты контрабандным путем. "Мы официально обратились в ИКАО (Международная организация гражданской авиации – ред.) это международное преступление. Мы получили от официальных органов России разъяснение, что Россия не посылает в Армению вооружение. По нашим наблюдениям, оружие в Ереван поставляется контрабандным путем, в этом направлении ведется расследование", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу "A Haber".
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 20:19Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Армения отозвала посла в Израиле из-за поставок оружия Азербайджану
 
Обсудить104
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕМеждународная организация гражданской авиацииНагорно-Карабахская РеспубликаСШАГрузияРоссияНагорный КарабахИльхам АлиевЕреванБакуВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
00:21СМИ: убитый во Франции преподаватель жаловался на угрозы от родителей
Лента новостейМолния