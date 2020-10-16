https://ria.ru/20201016/aliev-1580151720.html

Алиев заявил о контрабанде оружия из России в Ереван

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Баку есть сведения о перевозке оружия в Ереван из РФ контрабандой, на гражданских самолетах, но, по его... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:18

2020-10-16T16:18

2020-10-16T16:59

обсе

международная организация гражданской авиации

нагорно-карабахская республика

сша

грузия

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577838719_0:201:2871:1815_1400x0_80_0_0_e99aa61ff8af0e430502df743276e568.jpg

<strong>АКУ, 16 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил, что у <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> есть сведения о перевозке оружия в <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> из РФ контрабандой, на гражданских самолетах, но, по его словам, официальные органы России заверили, что не отправляют оружие в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армению</a>."По нашей информации, с территории <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> контрабандным путем перевозится вооружение на гражданских, грузовых самолетах. Армения недавно приобрела самолет, по нашей информации за 30-40 миллионов долларов. Его приобрели богатые армянские бизнесмены, проживающие в России – Карапетян, Абрамян и другие. Они посылают армян из России в Карабах в качестве наемников. В то же время приобретение самолета <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> позволило им контрабандным путем перевозить вооружение. В этом самолете были "Корнеты", противотанковое вооружение, система "Игла", - говорится в сообщении.Алиев добавил, что Баку располагает информацией о том, что, Армения приобрела у России ракеты контрабандным путем. "Мы официально обратились в ИКАО (<a href="http://ria.ru/organization_ICAO/" target="_blank" data-auto="true">Международная организация гражданской авиации</a> – ред.) это международное преступление. Мы получили от официальных органов России разъяснение, что Россия не посылает в Армению вооружение. По нашим наблюдениям, оружие в Ереван поставляется контрабандным путем, в этом направлении ведется расследование", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу "A Haber".Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201008/azerbaydzhan-1578756119.html

https://ria.ru/20201001/posol-1578075713.html

Wolf Edel У Индюшки уже мания преследования? Ему везде русские мерещатся ))) 73

Jure Divino Я и не хочу спорить с вами. Просто позиция русских в поддержке армян не понятна. В Азербайджане 400 русских школ, несколько российские каналы, у власти президент всегда лояльный к России. В армении ни одной русской школы, запретили показывать русские каналы, а к власти пришли люди с лозунгами долой русских, долой оккупантов, в прошлом году устраивали митинги, где отстали армянский флаг. Можете в интернете поискать эти видео. Но поддержку все равно армянам оказывают. 24

104

нагорно-карабахская республика

сша

грузия

россия

нагорный карабах

ереван

баку

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сгоревшие от обстрелов автомобили и разрушенная больница в карабахском Мартакерте Пострадавшая от обстрелов больница в карабахском Мартакерте. Сильно поврежден автопарк. 2020-10-16T16:18 true PT1M11S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, международная организация гражданской авиации, нагорно-карабахская республика, сша, грузия, россия, нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, баку, в мире