https://ria.ru/20201016/aeroport-1580076258.html

Застрявший в "Шереметьево" глава бюро Радио Франс обратился в МИД

Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в аэропорту "Шереметьево", рассказал в пятницу РИА Новости, что обратился за помощью в МИД РФ. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:08

2020-10-16T11:08

2020-10-16T11:08

шереметьево

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в аэропорту "Шереметьево", рассказал в пятницу РИА Новости, что обратился за помощью в МИД РФ."Я со вчерашнего вечера нахожусь в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". По совету коллег обратился в МИД России", - сказал журналист.Брюйо также сообщил, что Радио Франс находится в контакте с министерством иностранных дел Франции по поводу его ситуации.Накануне переводчик Брюйо Михаил Рощин сообщил агентству, что французского журналиста, прилетевшего в Москву из Еревана, не пропускают через границу, ссылаясь на мартовское распоряжение правительства РФ о мерах по борьбе с коронавирусом, требуя подтверждения, что у Брюйо есть основания для работы в России. Сам Брюйо рассказал РИА Новости, что ездил в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> освещать военный конфликт. Француз четыре года живет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, у него есть рабочая виза. В российской столице его ждут жена и дети.

https://ria.ru/20201014/polety-1579801821.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, происшествия