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Застрявший в "Шереметьево" глава бюро Радио Франс обратился в МИД
Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в аэропорту "Шереметьево", рассказал в пятницу РИА Новости, что обратился за помощью в МИД РФ. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:08
2020-10-16T11:08
шереметьево
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в аэропорту "Шереметьево", рассказал в пятницу РИА Новости, что обратился за помощью в МИД РФ."Я со вчерашнего вечера нахожусь в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". По совету коллег обратился в МИД России", - сказал журналист.Брюйо также сообщил, что Радио Франс находится в контакте с министерством иностранных дел Франции по поводу его ситуации.Накануне переводчик Брюйо Михаил Рощин сообщил агентству, что французского журналиста, прилетевшего в Москву из Еревана, не пропускают через границу, ссылаясь на мартовское распоряжение правительства РФ о мерах по борьбе с коронавирусом, требуя подтверждения, что у Брюйо есть основания для работы в России. Сам Брюйо рассказал РИА Новости, что ездил в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a> освещать военный конфликт. Француз четыре года живет в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, у него есть рабочая виза. В российской столице его ждут жена и дети.
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шереметьево, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, происшествия

Застрявший в "Шереметьево" глава бюро Радио Франс обратился в МИД

11:08 16.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник полиции у выхода из зоны таможенного контроля в Международном аэропорту Шереметьево
Сотрудник полиции у выхода из зоны таможенного контроля в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Руководитель московского бюро Радио Франс Клод Брюйо, застрявший в аэропорту "Шереметьево", рассказал в пятницу РИА Новости, что обратился за помощью в МИД РФ.
"Я со вчерашнего вечера нахожусь в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". По совету коллег обратился в МИД России", - сказал журналист.
Брюйо также сообщил, что Радио Франс находится в контакте с министерством иностранных дел Франции по поводу его ситуации.
Накануне переводчик Брюйо Михаил Рощин сообщил агентству, что французского журналиста, прилетевшего в Москву из Еревана, не пропускают через границу, ссылаясь на мартовское распоряжение правительства РФ о мерах по борьбе с коронавирусом, требуя подтверждения, что у Брюйо есть основания для работы в России. Сам Брюйо рассказал РИА Новости, что ездил в Нагорный Карабах освещать военный конфликт. Француз четыре года живет в Москве, у него есть рабочая виза. В российской столице его ждут жена и дети.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
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ШереметьевоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваПроисшествия
 
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