https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html

После перестрелки спецназа с террористами в Волгограде завели дело

Уголовное дело возбудили после перестрелки спецназа с террористами в Волгограде, исламисты оказались уроженцами Узбекистана, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:48

2020-10-15T14:48

2020-10-15T14:48

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоград

узбекистан

сирия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Уголовное дело возбудили после перестрелки спецназа с террористами в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a>, исламисты оказались уроженцами <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> сообщили, что подготовку терактов в Волгограде координировали из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства.По данным спецслужбы, теракты готовили члены ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов", - говорится в релизе СК РФ.По данным следствия, у тайниками с бомбами были застигнуты два уроженца Узбекистана 23 и 27 лет, которые на требование сдаться открыли огонь и были уничтожены.Изъято огнестрельное оружие, готовые бомбы и компоненты к ним, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с предполагаемыми объектами будущих атак. Как следует из видео ФСБ, среди них монумент "Родина-мать зовет!".<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>

https://ria.ru/20201015/rodina-mat-1579932267.html

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волгоград

узбекистан

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецназ предотвратил теракты в Волгограде. Кадры ФСБ В Волгограде ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Ее члены – выходцы из центрально-азиатского региона – планировали теракты в городе. 2020-10-15T14:48 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, узбекистан, сирия, происшествия