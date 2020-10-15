https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html
Диетолог рассказала, чем заменить воду
Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T02:10
2020-10-15T02:10
2020-10-15T02:10
наталья нефедова
здоровье
канада
диета
общество
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Названа хорошая замена обычной воде
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zhidkost-1579755020.html" target="_blank">радио Sputnik</a> диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> Наталья Нефедова.В день нужно употреблять в среднем два литра жидкости, но далеко не каждому удается это сделать. Необходимый объем можно получить не только из воды, уверена Нефедова.Другое дело, что различные напитки не будут такими же полезными, как вода."Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу "Нарзана", как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Нефедова.Если вы здоровый человек, не так принципиально, какую воду выбирать – считает диетолог.
https://ria.ru/20201013/dieta-1579507566.html
https://ria.ru/20201011/pokhudenie-1579247774.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья нефедова, здоровье, канада, диета, общество
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью радио Sputnik
диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады
Наталья Нефедова.
В день нужно употреблять в среднем два литра жидкости, но далеко не каждому удается это сделать. Необходимый объем можно получить не только из воды, уверена Нефедова.
"Вода, конечно, самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть. Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов – невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу", – рассказала она.
Другое дело, что различные напитки не будут такими же полезными, как вода.
"Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу "Нарзана", как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Нефедова.
Если вы здоровый человек, не так принципиально, какую воду выбирать – считает диетолог.