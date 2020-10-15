https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html

Диетолог рассказала, чем заменить воду

Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T02:10

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наталья нефедова

здоровье

канада

диета

общество

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Названа хорошая замена обычной воде

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zhidkost-1579755020.html" target="_blank">радио Sputnik</a> диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> Наталья Нефедова.В день нужно употреблять в среднем два литра жидкости, но далеко не каждому удается это сделать. Необходимый объем можно получить не только из воды, уверена Нефедова.Другое дело, что различные напитки не будут такими же полезными, как вода."Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу "Нарзана", как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Нефедова.Если вы здоровый человек, не так принципиально, какую воду выбирать – считает диетолог.

https://ria.ru/20201013/dieta-1579507566.html

https://ria.ru/20201011/pokhudenie-1579247774.html

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канада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья нефедова, здоровье, канада, диета, общество