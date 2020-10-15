Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html
Диетолог рассказала, чем заменить воду
Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T02:10
2020-10-15T02:10
наталья нефедова
здоровье
канада
диета
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названа хорошая замена обычной воде
https://cdn24.img.ria.ru/images/155328/80/1553288011_0:143:3072:1871_1400x0_80_0_0_b60fc5c6c2609b771ace5648600a5869.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201015/zhidkost-1579755020.html" target="_blank">радио Sputnik</a> диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a> Наталья Нефедова.В день нужно употреблять в среднем два литра жидкости, но далеко не каждому удается это сделать. Необходимый объем можно получить не только из воды, уверена Нефедова.Другое дело, что различные напитки не будут такими же полезными, как вода."Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу "Нарзана", как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Нефедова.Если вы здоровый человек, не так принципиально, какую воду выбирать – считает диетолог.
https://ria.ru/20201013/dieta-1579507566.html
https://ria.ru/20201011/pokhudenie-1579247774.html
3
канада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155328/80/1553288011_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_78ace23af7a95248eddd3a4f1e673aca.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья нефедова, здоровье, канада, диета, общество

Диетолог рассказала, чем заменить воду

02:10 15.10.2020
 
© Depositphotos / photography33Вода
Вода - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / photography33
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вода – идеальный, но не единственный источник жидкости для человека. Чем можно ее заменить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.
В день нужно употреблять в среднем два литра жидкости, но далеко не каждому удается это сделать. Необходимый объем можно получить не только из воды, уверена Нефедова.

"Вода, конечно, самый дешевый и легкодоступный источник жидкости. Но считается абсолютно все: кофе, чай, супы, огурцы, помидоры, арбуз, салат айсберг и так далее. То есть воду можно есть. Представляете, если человек ест на обед суп, ест большое количество овощей, фруктов – невозможно выпить еще и два литра воды. Он эту жидкость все равно получает через пищу", – рассказала она.

Другое дело, что различные напитки не будут такими же полезными, как вода.
Интервальное голодание - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 05:33
Диета из 1985 года помогла 53-летней женщине сбросить 68 килограммов
"Например, многие пьют разные морсы. Там жидкость есть, но вместе с ней добавочный сахар. В воде по типу "Нарзана", как правило, содержится большое количество соды, это будет менять кислотность желудка. Кислотность в желудке человека – 1,5 pH, это помогает бороться с бактериями, помогает переваривать пищу. Кислотность помогает выделению и активации ферментов, которые переваривают белок. Так что если у человека нет какого-то обязательного предписания, что надо снижать кислотность, не стоит литрами пить эту воду", – отметила Нефедова.
Огурцы - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 09:26
Названы три продукта, которые помогут быстрее похудеть
Если вы здоровый человек, не так принципиально, какую воду выбирать – считает диетолог.
 
Обсудить3
Наталья НефедоваЗдоровьеКанададиетаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:49В Домодедово нашли тело школьницы
09:45Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
Лента новостейМолния