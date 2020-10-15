Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579877432.html
Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:50
2020-10-15T08:26
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
российский фонд прямых инвестиций
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579810111_0:52:600:390_1400x0_80_0_0_111a24e297c0db22a78e8b7049b19c0a.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Глава государства подчеркнул, что в рамках клинических исследований уже привились вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> и глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По словам Голиковой, "ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время.В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздраве</a> уточнили, что в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.Подчеркивается, что препарат необходимо вводить в латеральную широкую мышцу бедра в случае, если возможность введения в дельтовидную мышцу отсутствует.Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19."Спутник V"В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<sup>Что нельзя делать перед вакцинацией</sup>Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов заявил, что перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие болезни, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам.При этом после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank">Горелов</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579770385.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
Разве это дело президента? А Голикову +Попову - поздравляю!
15
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса
Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
2020-10-15T07:50
true
PT0M28S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579810111_6:0:594:441_1400x0_80_0_0_985f4b4d485a258b6f59bd05c15787dd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, москва, общество

Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

07:50 15.10.2020 (обновлено: 08:26 15.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.
Глава государства подчеркнул, что в рамках клинических исследований уже привились вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Голиковой, "ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время.
В Минздраве уточнили, что в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.

"Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра, в верхнюю треть наружной поверхности плеча — в область дельтовидной мышцы", — говорится в инструкции в государственном реестре лекарственных средств.

Подчеркивается, что препарат необходимо вводить в латеральную широкую мышцу бедра в случае, если возможность введения в дельтовидную мышцу отсутствует.
Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19.
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 07:34Распространение нового коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о реакции организма на российскую вакцину

"Спутник V"

В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в Москве 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.
Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.
Производство первой в мире вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 14:40Распространение нового коронавируса
Россия планирует весной выпускать 15 млн доз вакцины "Спутник V" в месяц

Что нельзя делать перед вакцинацией

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие болезни, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам.
При этом после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Александр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровьеРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Лента новостейМолния