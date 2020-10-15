https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579877432.html
Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T07:50
2020-10-15T07:50
2020-10-15T08:26
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
российский фонд прямых инвестиций
здоровье
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Глава государства подчеркнул, что в рамках клинических исследований уже привились вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> и глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По словам Голиковой, "ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время.В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздраве</a> уточнили, что в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.Подчеркивается, что препарат необходимо вводить в латеральную широкую мышцу бедра в случае, если возможность введения в дельтовидную мышцу отсутствует.Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19."Спутник V"В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<sup>Что нельзя делать перед вакцинацией</sup>Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов заявил, что перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие болезни, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам.При этом после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank">Горелов</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html
https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579770385.html
https://ria.ru/20200707/1573859338.html
volosatov450
Разве это дело президента? А Голикову +Попову - поздравляю!
15
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579810111_6:0:594:441_1400x0_80_0_0_985f4b4d485a258b6f59bd05c15787dd.jpg
Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса
Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
2020-10-15T07:50
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PT0M28S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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