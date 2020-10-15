https://ria.ru/20201015/vaktsina-1579877432.html

Путин сообщил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Президент России Владимир Путин на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T07:50

2020-10-15T07:50

2020-10-15T08:26

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

российский фонд прямых инвестиций

здоровье

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на открытии совещания с членами правительства заявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Глава государства подчеркнул, что в рамках клинических исследований уже привились вице-премьер <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> и глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.По словам Голиковой, "ЭпиВакКорона" безопасна, первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время.В <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздраве</a> уточнили, что в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.Подчеркивается, что препарат необходимо вводить в латеральную широкую мышцу бедра в случае, если возможность введения в дельтовидную мышцу отсутствует.Это уже второй российский препарат для профилактики COVID-19."Спутник V"В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.Помимо этого, идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>.<sup>Что нельзя делать перед вакцинацией</sup>Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Александр Горелов заявил, что перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать наличие болезни, поскольку это может привести к нежелательным реакциям и побочным эффектам.При этом после прививки может наблюдаться нормальная индивидуальная реакция организма вроде повышения температуры, слабости, покраснения и боли в месте инъекции, напомнил <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-gorelov/" target="_blank">Горелов</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579688766.html

https://ria.ru/20201014/vaktsina-1579770385.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

volosatov450 Разве это дело президента? А Голикову +Попову - поздравляю! 15

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса Путин во время видеоконференции с членами правительства объявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса. 2020-10-15T07:50 true PT0M28S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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