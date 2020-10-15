https://ria.ru/20201015/uchitelya-1580036839.html
Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
У Минпросвещения РФ нет общего плана перевода учителей старше 65 лет на дистанционную работу, это решение должно приниматься на местах, заявил первый... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T22:06
2020-10-15T22:06
2020-10-15T22:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> У Минпросвещения РФ нет общего плана перевода учителей старше 65 лет на дистанционную работу, это решение должно приниматься на местах, заявил первый замминистра Дмитрий Глушко."Такого плана нет, его и не должно быть по сути ведь. Еще раз, мы в каждом конкретном случае, не просто в каждом муниципалитете, а в каждой школе, исходим из эпидемиологической ситуации, непосредственно призванной к учреждению, о котором мы говорим", - заявил он в эфире канала <a href="https://www.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 24"</a>, отвечая на вопрос о том, есть ли у министерства общий план по переводу всех учителей старше 65 лет на дистанционную работу.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/shkoly-1579947448.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, общество