https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html

Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий

Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети забавную фотографию тигра, который внимательно изучает "дерево посланий". РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T00:05

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приморский край

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Нацпарк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGRt9iMhySJ/" target="_blank">опубликовал</a> в соцсети забавную фотографию тигра, который внимательно изучает "дерево посланий"."Дикие животные оставляют здесь сообщения — запаховые метки, — поясняют в пресс-службе. — "Читать" такую переписку им очень интересно, как в социальных сетях. Но и за осанкой следить нужно. Тигр! Не засиживайся в "чате".Недавно Английский музей естественной истории <a href="https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html" target="_blank">признал</a> снимок амурского тигра, сделанное в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year.Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда хищник "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.

https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html

приморский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, тигры, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край