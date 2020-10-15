Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html
Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети забавную фотографию тигра, который внимательно изучает "дерево посланий". РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:05
2020-10-15T00:13
туризм
туризм
тигры
туристы
национальный парк "земля леопарда"
новости - туризм
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570462015_0:95:766:526_1400x0_80_0_0_aabc63e103d6b3a1ab9a2483a3b7ea3a.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Нацпарк "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGRt9iMhySJ/" target="_blank">опубликовал</a> в соцсети забавную фотографию тигра, который внимательно изучает "дерево посланий"."Дикие животные оставляют здесь сообщения — запаховые метки, — поясняют в пресс-службе. — "Читать" такую переписку им очень интересно, как в социальных сетях. Но и за осанкой следить нужно. Тигр! Не засиживайся в "чате".Недавно Английский музей естественной истории <a href="https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html" target="_blank">признал</a> снимок амурского тигра, сделанное в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year.Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда хищник "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.
https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570462015_0:23:766:598_1400x0_80_0_0_cd1d5b1c320d5cfc0603408cfec8c224.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, тигры, туристы, национальный парк "земля леопарда", новости - туризм, приморский край

Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий

00:05 15.10.2020 (обновлено: 00:13 15.10.2020)
 
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Нацпарк "Земля леопарда" опубликовал в соцсети забавную фотографию тигра, который внимательно изучает "дерево посланий".
"Дикие животные оставляют здесь сообщения — запаховые метки, — поясняют в пресс-службе. — "Читать" такую переписку им очень интересно, как в социальных сетях. Но и за осанкой следить нужно. Тигр! Не засиживайся в "чате".
Недавно Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанное в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year.
Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда хищник "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.
Объятия. Сергей Горшков. Лучшая фотография конкурса Wildlife Photographer of the Year 2020 - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
Вчера, 04:32
Снимок амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы
 
ТуризмТуризмтигрытуристыНациональный парк "Земля леопарда"Новости - ТуризмПриморский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45Президент Киргизии назначил нового секретаря Совбеза
09:43Несколько сотен человек собрались рядом с резиденцией президента Киргизии
09:41Сотрудник "Беларуськалия" приковал себя цепью в шахте в качестве протеста
09:37Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
09:36Названа новая опасность COVID-19
09:30Колонна машин силовиков выстроилась у резиденции президента Киргизии
09:25Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
09:22На Украине оценили возможность закупки российской вакцины от коронавируса
09:21СМИ: Турция продержала в воздухе самолет с главой МИД Греции
09:21Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
09:21Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
09:18МИД Карабаха заявил, что Азербайджан торпедирует мирные инициативы
09:17Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
09:11Facebook закрыл доступ к странице новозеландской партии перед выборами
09:10В Карабахе обвинили Азербайджан в расширении географии конфликта
09:05В Москве еще 1953 человека выздоровели после COVID-19
09:03Крымские ученые создали новую вакцину от COVID-19
09:03Вирусолог рассказал о важности конкуренции среди вакцин от COVID-19
09:00Борьба с раком и COVID-19: ученые делают ставку на стволовые клетки
08:56Жителя ХМАО приговорили к 20 годам колонии за убийство трехлетней дочери
Лента новостейМолния