https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html
Снимок амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы
Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из... РИА Новости, 14.10.2020
2020-10-14T04:32
2020-10-14T04:32
2020-10-14T09:13
россия
амурские тигры
дальний восток
владивосток
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, сообщает учреждение.Отмечается, что герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ. Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда амурский тигр "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду".Горшков получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41F – ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. На "Земле леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь – самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>.
https://ria.ru/20201012/tigr-1579025122.html
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дальний восток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурские тигры, дальний восток, владивосток, общество
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, сообщает учреждение.
"Лучшей фотографией дикой природы в 2020 году стал снимок амурского тигра из национального парка "Земля леопарда". Картина фотографа Сергея Горшкова завоевала грандиозный титул "Фотограф года в дикой природе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ. Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда амурский тигр "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.
По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду".
Горшков получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41F – ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. На "Земле леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь – самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий Дальнего Востока
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