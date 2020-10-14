https://ria.ru/20201014/tigr-1579684211.html

Снимок амурского тигра из Приморья стал лучшей фотографией дикой природы

Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из... РИА Новости, 14.10.2020

2020-10-14T04:32

2020-10-14T04:32

2020-10-14T09:13

россия

амурские тигры

дальний восток

владивосток

общество

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости.</strong> Английский музей естественной истории признал снимок амурского тигра, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, победителем одного из крупнейших в мире конкурсов снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year, сообщает учреждение.Отмечается, что герцогиня Кембриджская объявила этот снимок победителем престижного конкурса, на который было подано более 49 тысяч работ. Россия впервые стала победителем в номинации этого конкурса. Фотография под названием "Объятия" показывает момент, когда амурский тигр "обнимает" ствол пихты, чтобы оставить на меточном дереве свой запах.По словам представителей музея естественной истории, фотография находящегося под угрозой исчезновения животного, переживающего спокойный момент, "вселяет надежду".Горшков получил снимок с помощью профессиональной камеры с датчиком движения. Он установил ее у дерева с запахами, шерстью тигра и следами когтей. В кадр попала тигрица под номером T 41F – ученые опознали ее по рисунку полос на шкуре.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты - занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей. На "Земле леопарда" зафиксированы 31 взрослый амурский тигр и 10 котят. Здесь – самая высокая плотность этого вида среди охраняемых территорий <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнего Востока</a>.

https://ria.ru/20201012/tigr-1579025122.html

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россия

дальний восток

владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурские тигры, дальний восток, владивосток, общество