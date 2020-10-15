https://ria.ru/20201015/terakty-1579930109.html
Подготовку терактов в Волгограде координировали из Сирии
Подготовку терактов в Волгограде координировали из Сирии, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:06
2020-10-15T13:06
2020-10-15T13:07
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
сирия
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Подготовку терактов в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> координировали из <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства, сообщает в четверг <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ РФ</a>.По данным спецслужбы, теракты готовили члены ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*."Координация террористической деятельности осуществлялась с территории Сирии. Объектами устремлений выступали здания органов власти, места проживания военнослужащих и взрыво- и пожароопасные предприятия", - говорится в релизе.<em>* Запрещенная в России террористическая организация</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/germaniya-1579148421.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, сирия, безопасность, происшествия