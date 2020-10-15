https://ria.ru/20201015/terakty-1579926621.html

ФСБ предотвратила теракты в Волгограде

В Волгограде ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:52

2020-10-15T12:52

2020-10-15T13:44

волгоград

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Volgograd/">Волгограде</a></u> ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*.Ее члены — выходцы из Центрально-Азиатского региона — планировали теракты в городе.При обысках силовики изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, химические компоненты и поражающие элементы к самодельным взрывным устройствам, а также литературу религиозного характера и карту Волгограда с отмеченными на ней местами будущих атак.Подготовку терактов координировали из Сирии, исламисты планировали взорвать здания органов власти, общежития военных, опасные производства и монумент Родина-мать.Задержания также прошли в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/">Санкт-Петербурге</a></u>, <u><a href="http://ria.ru/location_Ufa/">Уфе</a></u> и <u><a href="http://ria.ru/location_Majjkop/">Майкопе.</a></u>Как докладывал в середине июня директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в нынешнем — больше 20.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

Alex DeLarge Молодцы, ребята! Так держать! 666

Ксения С Урала Передаю привет товарищам из Волгограда. Молодцы! Берегите себя. Спасибо за нашу безопасность. 602

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волгоград

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецназ предотвратил теракты в Волгограде. Кадры ФСБ В Волгограде ФСБ пресекла деятельность ячейки международных террористов из "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Ее члены – выходцы из центрально-азиатского региона – планировали теракты в городе. 2020-10-15T12:52 true PT1M58S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия