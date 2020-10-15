https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984953.html

Глава КЧР попросил Путина помочь со строительством инфекционной больницы

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов попросил президента России Владимира Путина помочь со строительством инфекционной больницы. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:35

2020-10-15T17:35

2020-10-15T17:35

россия

рашид темрезов

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577712613_0:61:1000:624_1400x0_80_0_0_2873805fd73ad7c1b5f453c237b9ad4d.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> попросил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> помочь со строительством инфекционной больницы.Президент в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой КЧР, стенограмма размещена на сайте Кремля."Если позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение министерству здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, правительству о том, чтобы нас включили в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы. У нас старая инфекционная больница 1920 года, и в этот острый период на самом деле мы чувствуем необходимость строительства новой. Я соответствующее обращение на ваше имя направил. Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать нас в этом вопросе", - сказал Темрезов.Также глава региона отметил, что в КЧР за последние годы были построены современный онкологический диспансер, республиканская детская клиническая больница, новый корпус перинатального центра."Считаю, что эти решения по модернизации системы здравоохранения позволили нам снизить и младенческую смертность, и материнская смертность у нас нулевая", - отметил глава региона.

https://realty.ria.ru/20201015/kchr-1579984285.html

https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html

3

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рашид темрезов, владимир путин, общество