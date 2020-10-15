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https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984953.html
Глава КЧР попросил Путина помочь со строительством инфекционной больницы
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов попросил президента России Владимира Путина помочь со строительством инфекционной больницы. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:35
2020-10-15T17:35
россия
рашид темрезов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> попросил президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> помочь со строительством инфекционной больницы.Президент в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой КЧР, стенограмма размещена на сайте Кремля."Если позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение министерству здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, правительству о том, чтобы нас включили в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы. У нас старая инфекционная больница 1920 года, и в этот острый период на самом деле мы чувствуем необходимость строительства новой. Я соответствующее обращение на ваше имя направил. Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать нас в этом вопросе", - сказал Темрезов.Также глава региона отметил, что в КЧР за последние годы были построены современный онкологический диспансер, республиканская детская клиническая больница, новый корпус перинатального центра."Считаю, что эти решения по модернизации системы здравоохранения позволили нам снизить и младенческую смертность, и материнская смертность у нас нулевая", - отметил глава региона.
https://realty.ria.ru/20201015/kchr-1579984285.html
https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html
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россия, рашид темрезов, владимир путин, общество

Глава КЧР попросил Путина помочь со строительством инфекционной больницы

17:35 15.10.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов попросил президента России Владимира Путина помочь со строительством инфекционной больницы.
Президент в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с главой КЧР, стенограмма размещена на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 17:32
Глава КЧР пообещал Путину выправить ситуацию в стройкомплексе
"Если позволите, я хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение министерству здравоохранения Российской Федерации, правительству о том, чтобы нас включили в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы. У нас старая инфекционная больница 1920 года, и в этот острый период на самом деле мы чувствуем необходимость строительства новой. Я соответствующее обращение на ваше имя направил. Просил бы вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать нас в этом вопросе", - сказал Темрезов.
Также глава региона отметил, что в КЧР за последние годы были построены современный онкологический диспансер, республиканская детская клиническая больница, новый корпус перинатального центра.
"Считаю, что эти решения по модернизации системы здравоохранения позволили нам снизить и младенческую смертность, и материнская смертность у нас нулевая", - отметил глава региона.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 17:33Карачаево-Черкесская Республика
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РоссияРашид ТемрезовВладимир ПутинОбщество
 
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