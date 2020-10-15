https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html
Темрезов: за 10 лет в КЧР построено и реконструировано 18 школ
За 10 лет в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано 18 школ, введено 8 тысяч новых ученических мест, создано дополнительно 1700 рабочих мест, заявил... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:33
2020-10-15T17:33
2020-10-15T17:33
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 15 окт - РИА Новости</strong>. За 10 лет в Карачаево-Черкесии построено и реконструировано 18 школ, введено 8 тысяч новых ученических мест, создано дополнительно 1700 рабочих мест, заявил глава КЧР <a href="https://ria.ru/person_Rashid_Temrezov" target="_blank">Рашид Темрезов</a> в ходе рабочей встречи с президентом России в четверг.Темрезов рассказал, что строительство всех объектов образования нацелено на ликвидацию двухсменного обучения в школах республики, которое сегодня действует в порядке 30 школах региона, сообщает пресс-служба главы республики."В настоящее время ведется строительство школы в ауле Гюрульдеук на 165 мест, а в следующем 2021 году стартует строительство школы на 960 мест в селе Учкекен Малокарачаевского района", - рассказал Темрезов.Он отметил, что в Карачаево-Черкесии нет ни одной школы, где есть трехсменное обучение.
https://ria.ru/20201007/temrezov-1578568319.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов