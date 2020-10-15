https://ria.ru/20201015/tabak-1579918317.html

В Счетной палате прокомментировали возможный рост акцизов на табак

Потенциал повышения ставки акциза на табак в России близок к исчерпанию, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2021-2023... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T12:31

2020-10-15T12:31

2020-10-15T12:31

акцизы

алексей кудрин

совет федерации рф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/94/1551719457_0:171:3032:1877_1400x0_80_0_0_0c1f8ac0de9653c0c2051f0e6d031cf3.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Потенциал повышения ставки акциза на табак в России близок к исчерпанию, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который находится на рассмотрении <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>."По мнению Счетной палаты, потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию. Следует отметить, что примерно с 2016 года темп роста налоговой ставки по акцизам на табак превышает темп роста поступлений по акцизам на табачную продукцию, а следовательно, существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений", – говорится в документе."Кроме того, рост ставок акцизов на табачные изделия может привести к росту объема контрафактной продукции, ввозимой в основном из стран <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, где ставка акциза на табачные изделия ниже", - предупреждают аудиторы.<a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> в начале октября одобрил закон о повышении в 2021 году в России ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо планировавшейся ранее индексации на 4%. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> оценил дополнительные доходы бюджета от этой меры в 70 миллиардов рубелей в следующем году.Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> и ранее высказывался против такого повышения, напоминая, что власти в 2018 году обещали не увеличивать налоговую нагрузку в России в течение 6 лет, но, тем не менее, решились на этот шаг в наиболее тяжелый для бизнеса и граждан период кризиса.

https://ria.ru/20201015/roskosh-1579879871.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

акцизы, алексей кудрин, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика