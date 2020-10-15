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https://ria.ru/20201015/tabak-1579918317.html
В Счетной палате прокомментировали возможный рост акцизов на табак
Потенциал повышения ставки акциза на табак в России близок к исчерпанию, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2021-2023... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T12:31
2020-10-15T12:31
акцизы
алексей кудрин
совет федерации рф
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Потенциал повышения ставки акциза на табак в России близок к исчерпанию, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который находится на рассмотрении <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>."По мнению Счетной палаты, потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию. Следует отметить, что примерно с 2016 года темп роста налоговой ставки по акцизам на табак превышает темп роста поступлений по акцизам на табачную продукцию, а следовательно, существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений", – говорится в документе."Кроме того, рост ставок акцизов на табачные изделия может привести к росту объема контрафактной продукции, ввозимой в основном из стран <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">ЕАЭС</a>, где ставка акциза на табачные изделия ниже", - предупреждают аудиторы.<a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совет Федерации</a> в начале октября одобрил закон о повышении в 2021 году в России ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо планировавшейся ранее индексации на 4%. <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> оценил дополнительные доходы бюджета от этой меры в 70 миллиардов рубелей в следующем году.Глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> и ранее высказывался против такого повышения, напоминая, что власти в 2018 году обещали не увеличивать налоговую нагрузку в России в течение 6 лет, но, тем не менее, решились на этот шаг в наиболее тяжелый для бизнеса и граждан период кризиса.
https://ria.ru/20201015/roskosh-1579879871.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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акцизы, алексей кудрин, совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

В Счетной палате прокомментировали возможный рост акцизов на табак

12:31 15.10.2020
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Потенциал повышения ставки акциза на табак в России близок к исчерпанию, говорится в заключении Счетной палаты РФ на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы, который находится на рассмотрении Госдумы.
"По мнению Счетной палаты, потенциал роста ставки акциза на табачные изделия близок к исчерпанию. Следует отметить, что примерно с 2016 года темп роста налоговой ставки по акцизам на табак превышает темп роста поступлений по акцизам на табачную продукцию, а следовательно, существенное увеличение ставки может не привести к прогнозируемому приросту поступлений", – говорится в документе.
"Кроме того, рост ставок акцизов на табачные изделия может привести к росту объема контрафактной продукции, ввозимой в основном из стран ЕАЭС, где ставка акциза на табачные изделия ниже", - предупреждают аудиторы.
Совет Федерации в начале октября одобрил закон о повышении в 2021 году в России ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% вместо планировавшейся ранее индексации на 4%. Минфин оценил дополнительные доходы бюджета от этой меры в 70 миллиардов рубелей в следующем году.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и ранее высказывался против такого повышения, напоминая, что власти в 2018 году обещали не увеличивать налоговую нагрузку в России в течение 6 лет, но, тем не менее, решились на этот шаг в наиболее тяжелый для бизнеса и граждан период кризиса.
 
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акцизыАлексей КудринСовет Федерации РФГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
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