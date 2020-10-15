https://ria.ru/20201015/sovfed-1579883947.html

Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве

Комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:21

2020-10-15T09:21

2020-10-15T09:24

законодательство

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Комитеты <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> обсуждают с профильным комитетом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом чтении на этой неделе, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.В частности, речь идёт о сроках рассмотрения в Совфеде кандидатур силовых министров по предложению президента, уточнил он."Комитеты Совфеда обсуждают с профильным Комитетом Госдумы поправки в пакет президентских законов, которые были приняты в Госдуме в первом чтении на текущей неделе, в частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно", - сказал он.На минувшей неделе комитет Совета Федерации по регламенту указал, что считает недостаточным предложенный в законопроекте о правительстве срок консультаций по внесенным в верхнюю палату президентом кандидатурам силовых министров. По мнению комитета, предусмотренный законопроектом недельный срок для информирования президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должности федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности государства внутренних дел, юстиции, иностранных дел предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, является недостаточным для "всестороннего и системного" рассмотрения представленных кандидатур.

https://ria.ru/20201015/konstitutsiya-1579883290.html

https://ria.ru/20201008/sovfed-1578801083.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

законодательство, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика