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https://ria.ru/20201015/sovfed-1579883947.html
Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве
Комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:24
законодательство
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Комитеты <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> обсуждают с профильным комитетом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом чтении на этой неделе, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>.В частности, речь идёт о сроках рассмотрения в Совфеде кандидатур силовых министров по предложению президента, уточнил он."Комитеты Совфеда обсуждают с профильным Комитетом Госдумы поправки в пакет президентских законов, которые были приняты в Госдуме в первом чтении на текущей неделе, в частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно", - сказал он.На минувшей неделе комитет Совета Федерации по регламенту указал, что считает недостаточным предложенный в законопроекте о правительстве срок консультаций по внесенным в верхнюю палату президентом кандидатурам силовых министров. По мнению комитета, предусмотренный законопроектом недельный срок для информирования президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должности федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности государства внутренних дел, юстиции, иностранных дел предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, является недостаточным для "всестороннего и системного" рассмотрения представленных кандидатур.
https://ria.ru/20201015/konstitutsiya-1579883290.html
https://ria.ru/20201008/sovfed-1578801083.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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законодательство, андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, политика

Совфед обсудит с Госдумой законопроект о правительстве

09:21 15.10.2020 (обновлено: 09:24 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители у здания Совета Федерации РФ
Посетители у здания Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Комитеты Совета Федерации обсуждают с профильным комитетом Госдумы поправки в ряд президентских законов по реализации конституции, которые были приняты в первом чтении на этой неделе, сообщил РИА Новости председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В частности, речь идёт о сроках рассмотрения в Совфеде кандидатур силовых министров по предложению президента, уточнил он.
Текст обновленной конституции РФ, подписанный членами рабочей группы по поправкам - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
09:17
Рабочая группа по поправкам в Конституцию обсудит проекты о правительстве
"Комитеты Совфеда обсуждают с профильным Комитетом Госдумы поправки в пакет президентских законов, которые были приняты в Госдуме в первом чтении на текущей неделе, в частности, это касается сроков рассмотрения кандидатур силовых министров, есть ряд поправок и по другим вопросам. Обсуждение идет конструктивно", - сказал он.
На минувшей неделе комитет Совета Федерации по регламенту указал, что считает недостаточным предложенный в законопроекте о правительстве срок консультаций по внесенным в верхнюю палату президентом кандидатурам силовых министров. По мнению комитета, предусмотренный законопроектом недельный срок для информирования президента Российской Федерации о результатах рассмотрения представленной кандидатуры на должности федеральных министров – руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны безопасности государства внутренних дел, юстиции, иностранных дел предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности, является недостаточным для "всестороннего и системного" рассмотрения представленных кандидатур.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 12:27
В Совфеде поддержали президентские проекты по изменениям в Конституцию
 
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ЗаконодательствоАндрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
 
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