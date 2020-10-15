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"Спасали вэдэвэшника на Байкале". О приключениях слепого путешественника

Житель Петербурга Владимир Васкевич ничего не видит с раннего детства. Не помнит, как выглядят деревья и чем синий цвет отличается от зеленого. Но это не... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

2020-10-15T08:00

туризм

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<strong>МОСКВА, 15 окт —</strong> <strong>РИА Новости, Мария Семенова. </strong>Житель Петербурга Владимир Васкевич ничего не видит с раннего детства. Не помнит, как выглядят деревья и чем синий цвет отличается от зеленого. Но это не помешало ему объездить всю Россию от Калининграда до Владивостока и посетить несколько десятков стран. Впечатления Владимира в путешествии — это запахи, формы, местная кухня, теплый ветер. Несколько лет Васкевич ездил в одиночку автостопом. Случалось, терялся, но никогда не паниковал. В Международный день белой трости рассказываем историю незрячего туриста."Строю жизнь с нуля"В год у Владимира обнаружили рак сетчатки глаза. Болезнь быстро прогрессировала — мальчику еще не исполнилось трех лет, когда он полностью лишился зрения."Недавно смотрел ролик, где мне два годика: я, кажется, еще что-то вижу, бегаю по поленнице, прыгаю, скачу. Но скоро все закончилось", — констатирует Владимир. В отличие от некоторых незрячих, он не боится слова "слепой" и говорит "я видел", когда объясняет, что получил какую-то информацию по описаниям других людей.Воспоминаний о мире не осталось. "Красный, синий, желтый — просто эпитеты, которые для кого-то что-то значат. Естественно, я ими оперирую — благодаря книгам, общению с родителями и друзьями. Но не могу представить, как выглядит зеленая трава. Знаю смысл выражения, и мне достаточно". Для него это даже плюс: есть возможность строить жизнь с нуля, нет повода тосковать по безвозвратно утраченному. Когда Владимира спрашивают, мечтает ли он вернуть зрение с помощью передовых технологий, честно отвечает: "Меня это абсолютно не интересует, я не живу надеждами"."Аннушка пролила масло"Любовь к путешествиям — родом из детства: из книжек про корсаров, от отцовского увлечения географией. Вместе с родителями Владимир много ездил по России. В 14 лет отец и мать исполнили мечту сына: организовали тур на Карибские острова, часть маршрута доверили планировать самому Вове. Для подростка, который зачитывался историями про пиратов, это было незабываемое приключение.Когда Владимиру было семнадцать, родители скрепя сердце отпустили его в путешествие на яхте по Байкалу. С ним был еще один незрячий знакомый и два обычных члена команды. По словам Васкевича, на большой воде вполне возможно управлять судном вслепую, а вот швартоваться не получится. Не обошлось без приключений — в первую же ночь спасали тонущего человека."Был день ВДВ. Причаливаем — на берегу переполох. Десантник поспорил с приятелями, что переплывет бухту. Вода в Байкале холодная, а человек пьяный. Плыл-плыл, потом кричит: "Мужики, что-то я устал". И пропал. Друзья не рискнули лезть в воду, попросили нас. Мы звали его, нам казалось, он отвечает — то ли эхо это было, то ли правда. Часик покружили, не нашли. Мы, двое незрячих, светили фонарями, капитан командовал — правее или левее. У нас, кстати, в команде числилась Аннушка — в тот день она масло пролила. Мы долго шутили — не к добру. А вечером уже не до смеха: искали тонущего. Мистика, короче. Через четыре дня, когда мы прошли километров сто, встретили судно и узнали: Максим по кличке Бармалей, оказывается, все-таки доплыл. Уснул в кустах, а утром явился в бар и говорит: "Ребята, что-то я замерз, дайте выпить"."Развернулся через сплошную"Сейчас Владимир предпочитает регулярные рейсы, но раньше для экономии мотался автостопом. Слепой путешественник не выходит из дома без телефона, белой трости и ноутбука. Вся информация на мобильном озвучивается, в том числе и данные карт.Для Васкевича главное преимущество автостопа — возможность пообщаться с водителями. "Обычно им скучно, хочется поболтать. Для меня это находка. Но не всему, конечно, стоит верить. В Узбекистане, например, мне поведали, что одному слепому пересадили лягушачьи глаза и он прозрел". Долгое ожидание попутки Владимира не смущает: он уверен — из ста машин всегда найдется одна, которая подхватит. Но есть иные сложности. "Если большой поток, авто тормозит, а я его просто не слышу. Шофер думает: "Вот дурак, я же встал, что он дальше стопит?" Другая проблема — я жду под знаком, запрещающим остановку, и не понимаю, почему все едут мимо. Когда такое происходит в России, не так страшно. Найдется тот, кто скажет: "Ты дебил, что ли?" У меня так было. Я объяснил, что не дебил, а слепой, и водитель подвез меня 150 километров, хотя ему вообще в другую сторону. В Германии так бы не вышло: ни один немец не развернется через сплошную, зато там лояльная полиция — если увидят, помогут"."Не считаю повороты"Случалось, путешественник терялся — например, под Челябинском. Владимир говорит, тут важно включать голову. Он не мог понять, по какой дороге идти — по покрытию и ширине обе казались одинаковыми. Тогда рассудил, что в сторону закрытого военного городка Снежинск поток машин должен быть меньше. Выбрал трассу с оживленным трафиком и угадал: она привела его в Челябинск."Наизусть все невозможно выучить. Люди думают, слепые считают ступеньки, повороты — нет, от этого крыша поедет. Сто раз заблудился, сто раз нашелся, на сто первый проще. Я либо ищу людей, которые помогут, либо возвращаюсь туда, где местоположение мне известно", — объясняет он.При путешествии автостопом Владимир использует несколько правил. "Когда водитель съезжает с главной дороги, прошу высадить меня прямо перед поворотом: если он завернет, ориентироваться будет сложнее. Обычно выхожу в городе, на остановке или заправке. Спрашиваю о возможной точке следующего стопа. Мне советуют: "Здесь не стой, пройди лучше через мост", — рассказывает Васкевич."Доверяю миру"О редких неприятностях Владимир вспоминает как о приключениях. Однажды в Гааге он выбрал самое сухое место для ночевки — как оказалось, муравейник. "Коровы, когда их кусают, в реку по уши забегают — вот и я примерно так же", — говорит он с улыбкой. В другой раз вместе с друзьями случайно поставил палатку в заповедной зоне, и они сбежали от штрафа — даже перелезали через забор. В Нидерландах в компании русских дальнобойщиков как-то проехали нужную точку, а потом шагали тридцать километров полями: "Впервые видел в поле асфальтированную дорожку для персонала и остановку с вай-фаем".Сейчас он все чаще ездит в путешествия с супругой — женаты четыре года, познакомились в корпоративной поездке на Челябинские озера. Васкевич родом из Екатеринбурга, но недавно перебрался в Санкт-Петербург. Ведет тренинги по тимбилдингу, тайм-менеджменту, повышению активного и пассивного дохода, обучает чиновников и педагогов взаимодействию с инвалидами. Блог о путешествиях тоже дает подработку.Владимир говорит: понять, что ты в другой стране, незрячему легко. "И вы тоже, не видя, сразу отличите МКАД от сицилийского Трапетто. Это воздух, тепло, солнце, атмосфера, язык, люди вокруг".Васкевич убежден: если не доверять миру, из четырех стен слепому не выйти. "Не могу сказать, что постоянно обжигаюсь. Меня часто спрашивают: "Тебя, наверное, обижают, грабят?" Нет! За всю жизнь лишь однажды вытащили телефон в Париже, и то по моей глупости. Пару раз обманывали — может, рублей на пятьсот. Обидно, но ведь деньги ничего в жизни не решают. И нет смысла тратить нервы на такие воспоминания".Владимиру по-прежнему не сидится дома — сейчас он собирается в путешествие по Золотому кольцу.

https://ria.ru/20200126/1563854456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, международный день белой трости, байкал, москва, челябинск, владивосток, санкт-петербург, калининград, общество