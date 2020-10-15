https://ria.ru/20201015/shoygu-1579944294.html
Шойгу рассказал, когда была придумана "минута тишины" при разборе завалов
Идея "минуты тишины" при спасении людей из-под завалов появилась в 1995 году во время операции в Нефтегорске, говорится в книге министра обороны Сергея Шойгу... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:01
2020-10-15T14:01
2020-10-15T15:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей шойгу
москва
нефтегорск
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Идея "минуты тишины" при спасении людей из-под завалов появилась в 1995 году во время операции в <a href="http://ria.ru/location_Neftegorsk/" target="_blank" data-auto="true">Нефтегорске</a>, говорится в книге министра обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Шойгу</a> "Про вчера".Книга сегодня была презентована в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Шойгу, который возглавлял <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> в 1994-2012 годах, рассказывает историю своей жизни через портреты людей, встречавшихся ему при самых разных обстоятельствах.После первой же "минуты тишины", говорится в книге, были обнаружены 20 точек, где под завалами находились люди.Поселок Нефтегорск на Сахалине был полностью разрушен 28 мая 1995 года в результате мощного землетрясения. В ходе поисково-спасательных работ из оказавшихся под развалинами 2364 человек живыми извлекли 406, из которых 37 впоследствии умерли. Всего погибли 2040 человек.
https://ria.ru/20201004/oborona-1578099750.html
5
москва
нефтегорск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей шойгу, москва, нефтегорск, общество