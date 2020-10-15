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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/shkoly-1579947448.html
Попова прокомментировала возвращение московских младшеклассников в школы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя решение вернуть начальные классы в Москве на учебу в школы, а старшие оставить на дистанционном обучении,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T14:19
2020-10-15T14:42
социальный навигатор
сн_образование
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
российский союз промышленников и предпринимателей
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, комментируя решение вернуть начальные классы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на учебу в школы, а старшие оставить на дистанционном обучении, отметила, что надо оценить ситуацию и посмотреть, что будет."Надо еще оценить, посмотреть, что будет. Мы обсуждаем этот вопрос сейчас с московскими руководителями", - сказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения, ученики 1-5 классов вернутся за парты. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября работать не будут.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/shkola-1579904742.html
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Новости
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, российский союз промышленников и предпринимателей, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Попова прокомментировала возвращение московских младшеклассников в школы

14:19 15.10.2020 (обновлено: 14:42 15.10.2020)
 
© Павел ЛисицынУченики в классе
Ученики в классе - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя решение вернуть начальные классы в Москве на учебу в школы, а старшие оставить на дистанционном обучении, отметила, что надо оценить ситуацию и посмотреть, что будет.
"Надо еще оценить, посмотреть, что будет. Мы обсуждаем этот вопрос сейчас с московскими руководителями", - сказала Попова на съезде РСПП.
Пустой класс в школе №47 города Читы - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 11:22Распространение нового коронавируса
Число российских школ на карантине из-за COVID-19 достигло 115
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения, ученики 1-5 классов вернутся за парты. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября работать не будут.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаРоссийский союз промышленников и предпринимателейФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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