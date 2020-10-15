https://ria.ru/20201015/shkoly-1579947448.html

Попова прокомментировала возвращение московских младшеклассников в школы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя решение вернуть начальные классы в Москве на учебу в школы, а старшие оставить на дистанционном обучении,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:19

2020-10-15T14:19

2020-10-15T14:42

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анна попова

российский союз промышленников и предпринимателей

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>, комментируя решение вернуть начальные классы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> на учебу в школы, а старшие оставить на дистанционном обучении, отметила, что надо оценить ситуацию и посмотреть, что будет."Надо еще оценить, посмотреть, что будет. Мы обсуждаем этот вопрос сейчас с московскими руководителями", - сказала Попова на съезде <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">РСПП</a>.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что школьники 6-11 классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения, ученики 1-5 классов вернутся за парты. Учреждения допобразования и детские досуговые организации в Москве с 19 октября по 1 ноября работать не будут.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/shkola-1579904742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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