https://ria.ru/20201015/shkola-1579904742.html

Число российских школ на карантине из-за COVID-19 достигло 115

Число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось со 103 до 115, это 0,29% от всех, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:22

2020-10-15T11:22

2020-10-15T11:42

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось со 103 до 115, это 0,29% от всех, сообщается в <a href="https://ttttt.me/min_prosvet" target="_blank">Telegram-канале</a> Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ".В среду сообщалось о 103 закрытых на карантин школах по стране."Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.Уточняется, что это составляет всего 0,29% от всех школ в стране. Кроме того, на карантин закрыты 0,86% классов в школах РФ.На 14 октября закрыты на карантин 18 новых школ, вышли с карантина - шесть.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество