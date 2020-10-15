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https://ria.ru/20201015/shkola-1579904742.html
Число российских школ на карантине из-за COVID-19 достигло 115
Число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось со 103 до 115, это 0,29% от всех, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:22
2020-10-15T11:42
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось со 103 до 115, это 0,29% от всех, сообщается в <a href="https://ttttt.me/min_prosvet" target="_blank">Telegram-канале</a> Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ".В среду сообщалось о 103 закрытых на карантин школах по стране."Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.Уточняется, что это составляет всего 0,29% от всех школ в стране. Кроме того, на карантин закрыты 0,86% классов в школах РФ.На 14 октября закрыты на карантин 18 новых школ, вышли с карантина - шесть.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число российских школ на карантине из-за COVID-19 достигло 115

11:22 15.10.2020 (обновлено: 11:42 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс в школе №47 города Читы
Пустой класс в школе №47 города Читы - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Число российских школ на карантине по коронавирусу увеличилось со 103 до 115, это 0,29% от всех, сообщается в Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена РФ".
В среду сообщалось о 103 закрытых на карантин школах по стране.
"Всего в 115 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в опубликованной инфографике.
Уточняется, что это составляет всего 0,29% от всех школ в стране. Кроме того, на карантин закрыты 0,86% классов в школах РФ.
На 14 октября закрыты на карантин 18 новых школ, вышли с карантина - шесть.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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