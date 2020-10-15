https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579962207.html

В МИД пообещали ответить на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным

Санкции Евросоюза против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным не останутся без должной реакции Москвы, заявила официальный представитель... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:54

2020-10-15T15:54

2020-10-15T17:02

госпитализация алексея навального

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

алексей навальный

москва

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости</strong>. Санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> против российских чиновников из-за инцидента с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> не останутся без должной реакции <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, заявила официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>. Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank">Евросоюз</a> опубликовал постановление о включении в санкционный список директора <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александра Бортникова</a>, первого замглавы администрации президента <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank">Сергея Кириенко</a> и еще четырех высокопоставленных госслужащих.В Кремле уже назвали это недружественным шагом, который нанес вред двусторонним отношениям.Инцидент с Алексеем НавальнымДвадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.<em>Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.</em>

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579948051.html

https://ria.ru/20201014/evrosoyuz-1579732834.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/navalnyy-1579718401.html

Иван Сусанин28 По моему скромному мнению, призывы к ЕС, с просьбой вернуться в международно-правовое русло, не имеют ни какого смысла, так как этого международного-правового русла давно не существует. Высохло русло, окончательно. Поэтому, смешная организация ОЗХО, теперь может найти кого угодно и где угодно.. 272

Make Yellowstone Great Again Не надо обещать. Надо сразу вводить. А ещё лучше вводить санкции на опережение 246

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, москва, в мире