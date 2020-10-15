В МИД пообещали ответить на санкции Евросоюза из-за ситуации с Навальным
15:54 15.10.2020 (обновлено: 17:02 15.10.2020)
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Санкции Евросоюза против российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным не останутся без должной реакции Москвы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"В очередной раз призываем ЕС вернуться в международно-правовое русло, перестать делить государства на достойные и недостойные статуса геополитического партнера и сделать выбор в пользу стабильного и поступательного взаимодействия, а не обострения конфронтации", — сказала дипломат.
Ранее Евросоюз опубликовал постановление о включении в санкционный список директора ФСБ Александра Бортникова, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных госслужащих.
В Кремле уже назвали это недружественным шагом, который нанес вред двусторонним отношениям.
Инцидент с Алексеем Навальным
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия.
На прошлой неделе ОЗХО заявила, что вещества, найденные в организме Навального, не значатся в списках запрещенных препаратов, хотя по характеристикам аналогичны "Новичку".
Сейчас состояние Навального улучшилось, он проходит реабилитацию.
14 октября, 11:11Сказано в эфиреПолитолог рассказал, кто проиграет от санкций из-за дела НавальногоЖурналист Владимир Познер считает, что антироссийские санкции из-за дела Алексея Навального будут контрпродуктивными. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился политолог Владимир Шаповалов.
Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.