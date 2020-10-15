https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579935440.html

Великобритания ввела санкции против России из-за ситуации с Навальным

Великобритания ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в отравлении оппозиционера Алексея Навального, список совпадает с опубликованным... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:28

2020-10-15T13:28

2020-10-15T14:18

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

великобритания

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 15 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Великобритания ввела санкции в отношении россиян, виновных, с ее точки зрения, в отравлении оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, список совпадает с опубликованным ранее списком ЕС."Великобритании замораживает активы и вводит запрет на въезд лиц, ответственных за отравление "Новичком" Алексея Навального, объявил в четверг министр иностранных дел Великобритании", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании."Великобритания применит санкции, объявленные ЕС против шести людей и одной организации, имевших отношение к отравлению и покушению на убийство господина Навального в соответствии с санкционным режимом ЕС…", - говорится в сообщении.В список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибири Сергей Меняйло, замы министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко. Также санкции вводятся в отношении одной российской организации: Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ). Меняйло позже заявил РИА Новости, что возможные санкции ЕС никак не повлияют на его работу и жизнь.В Кремле ранее отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ, добавив, что Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия. В российском МИД отмечали, что Россия не ведет разработку и не производит химического оружия, а последняя единица химоружия была уничтожена в 2017 году, что было подтверждено ОЗХО.Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> ранее заявил, что РФ больше, чем кто-либо другой, заинтересована в установлении истины с Навальным. По его словам, все, что происходило с Навальным на российской территории, установлено, остальные факты находятся на стороне Запада, их России не предоставляют.Лавров подчеркнул, что Россия может перестать общаться с <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a>, так как "люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе, не понимают необходимости взаимоуважительного разговора", Евросоюз ведет себя неприемлемо в деле с Навальным.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции. ОЗХО заявила, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам "Новичку", но не значившееся в списках запрещенных химикатов.В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/otvet-1579939684.html

https://ria.ru/20201015/gosduma-1579937698.html

Александр Нелиберда Тьфу на них. Эти ...даже обсуждения не достойны. Веками гадят всему Миру, что с них взять? Ведь это они через своего агента МИ-5 и 6 Марию Певчих весь этот цирк со Скрипалёвско - Нваленским "новичком"и заколобродили. 11

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великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, великобритания, в мире