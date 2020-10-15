https://ria.ru/20201015/rodina-mat-1579932267.html

Одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать"

Монумент "Родина-мать зовет!" был одной из целей ликвидированных в Волгограде террористов, следует из видео ФСБ России. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:14

2020-10-15T13:14

2020-10-15T17:08

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

волгоград

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Монумент "Родина-мать зовет!" был одной из целей ликвидированных в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> террористов, следует из видео <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России.В ролике среди прочего показана карта с отметками боевиков, на которой в том числе в круг обведен знаменитый на всю Россию монумент."Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров — это одна из самых высоких статуй в мире на сегодняшний день.

https://ria.ru/20200811/1575642265.html

Олексi Ональнi Сирию необходимо очистить от террористов, то есть американцев и турок, двух стран, поддерживающих терроризм, наряду с Великобританией и Израилем. Сегодня терроризм открыто поддерживают и осуществляют Литва, Польша и Украина. 58

Юрий Ф Россия и Израиль - оплот и опора всего мира в борьбе с терроризмом! Ни один террорист не уйдет, и в сортире замочим рано или поздно! И из Азербайджана вытурим! 43

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волгоград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия