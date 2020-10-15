Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201015/rodina-mat-1579932267.html
Одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать"
Монумент "Родина-мать зовет!" был одной из целей ликвидированных в Волгограде террористов, следует из видео ФСБ России. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:14
2020-10-15T17:08
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
волгоград
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575990252_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8455f113a5478be3dcb630f0ea27143a.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> Монумент "Родина-мать зовет!" был одной из целей ликвидированных в <a href="http://ria.ru/location_Volgograd/" target="_blank" data-auto="true">Волгограде</a> террористов, следует из видео <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России.В ролике среди прочего показана карта с отметками боевиков, на которой в том числе в круг обведен знаменитый на всю Россию монумент."Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров — это одна из самых высоких статуй в мире на сегодняшний день.
https://ria.ru/20200811/1575642265.html
Сирию необходимо очистить от террористов, то есть американцев и турок, двух стран, поддерживающих терроризм, наряду с Великобританией и Израилем. Сегодня терроризм открыто поддерживают и осуществляют Литва, Польша и Украина.
58
Россия и Израиль - оплот и опора всего мира в борьбе с терроризмом! Ни один террорист не уйдет, и в сортире замочим рано или поздно! И из Азербайджана вытурим!
43
5
волгоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575990252_267:0:2998:2048_1400x0_80_0_0_9daf812d84b886e8f81ac2f2ac3b90ab.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), волгоград, происшествия

Одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать"

13:14 15.10.2020 (обновлено: 17:08 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Монумент "Родина-мать зовет!" был одной из целей ликвидированных в Волгограде террористов, следует из видео ФСБ России.
В ролике среди прочего показана карта с отметками боевиков, на которой в том числе в круг обведен знаменитый на всю Россию монумент.
"Родина-мать зовет!" — композиционный центр памятника-ансамбля "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Высота монумента составляет 85 метров — это одна из самых высоких статуй в мире на сегодняшний день.
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2020
11 августа, 14:18
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
 
Обсудить5
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ВолгоградПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния