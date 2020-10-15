https://ria.ru/20201015/rekord-1579905209.html

В России зафиксировали новый суточный рекорд по числу смертей от COVID-19

В России за последние сутки скончались 286 пациентов с коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:25

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2020-10-15T11:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> В России за последние сутки скончались 286 пациентов с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.Этот показатель стал рекордным за все время пандемии.Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> (57), <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> (46) и <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> (12).За весь период эпидемии в России выявлено 1354163 случая заражения COVID-19, более 23 тысяч пациентов скончались, 1048097 человек выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

Бывший Спецназовец Больницы закрываются на карантин,персонал разгоняют,больных отправили на домашний карантин.Платить не чем,казна почти пуста.Путин прекратите геноцид! 18

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москва

ростовская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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