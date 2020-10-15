https://ria.ru/20201015/putin-1579989647.html

Путин пообещал посетить Карачаево-Черкесию

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику, которая в 2022 году будет отмечать своё 100-летие,... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:53

2020-10-15T17:53

2020-10-15T17:53

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> пригласил президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> посетить республику, которая в 2022 году будет отмечать своё 100-летие, президент обещал это сделать.Путин в четверг провёл по видеосвязи рабочую встречу с Темрезовым, они обсудили социально-экономическое развитие региона и реализуемые в республике меры поддержки населения."Если позволите, я все-таки хотел бы вас от всей души, очень искренне, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в <a href="https://ria.ru/kchr" target="_blank">Карачаево-Черкесскую республику</a>. Мы, согласно вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие республики, и хотел бы вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую республику, когда у вас будет такая возможность", - обратился Темрезов к президенту в конце встречи.Путин поблагодарил за приглашение."Хорошо. Я бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием, с интересом смотрю за тем, как республика развивается. Спасибо вам большое, мы обязательно это сделаем", - заверил он.

https://ria.ru/20201015/putin-1579988527.html

https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984953.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, владимир путин, общество