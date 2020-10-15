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Путин пообещал посетить Карачаево-Черкесию
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику, которая в 2022 году будет отмечать своё 100-летие,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:53
2020-10-15T17:53
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Глава Карачаево-Черкесии <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашид Темрезов</a> пригласил президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> посетить республику, которая в 2022 году будет отмечать своё 100-летие, президент обещал это сделать.Путин в четверг провёл по видеосвязи рабочую встречу с Темрезовым, они обсудили социально-экономическое развитие региона и реализуемые в республике меры поддержки населения."Если позволите, я все-таки хотел бы вас от всей души, очень искренне, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в <a href="https://ria.ru/kchr" target="_blank">Карачаево-Черкесскую республику</a>. Мы, согласно вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие республики, и хотел бы вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую республику, когда у вас будет такая возможность", - обратился Темрезов к президенту в конце встречи.Путин поблагодарил за приглашение."Хорошо. Я бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием, с интересом смотрю за тем, как республика развивается. Спасибо вам большое, мы обязательно это сделаем", - заверил он.
https://ria.ru/20201015/putin-1579988527.html
https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984953.html
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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, владимир путин, общество

Путин пообещал посетить Карачаево-Черкесию

17:53 15.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику, которая в 2022 году будет отмечать своё 100-летие, президент обещал это сделать.
Путин в четверг провёл по видеосвязи рабочую встречу с Темрезовым, они обсудили социально-экономическое развитие региона и реализуемые в республике меры поддержки населения.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
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Путин пообещал "оформить" просьбы главы Карачаево-Черкесии
"Если позволите, я все-таки хотел бы вас от всей души, очень искренне, от лица всех жителей еще раз поблагодарить и пригласить в Карачаево-Черкесскую республику. Мы, согласно вашему указу, в 2022 году будем отмечать 100-летие республики, и хотел бы вас пригласить посетить Карачаево-Черкесскую республику, когда у вас будет такая возможность", - обратился Темрезов к президенту в конце встречи.
Путин поблагодарил за приглашение.
"Хорошо. Я бываю у вас редко, но бываю с большим удовольствием, с интересом смотрю за тем, как республика развивается. Спасибо вам большое, мы обязательно это сделаем", - заверил он.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 17:35
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовВладимир ПутинОбщество
 
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