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Путин пообещал "оформить" просьбы главы Карачаево-Черкесии
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым пообещал "оформить соответствующим образом" все его обращения. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:49
2020-10-15T17:49
карачаево-черкесская республика (кчр)
рашид темрезов
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по итогам встречи с главой <a href="https://ria.ru/kchr" target="_blank">Карачаево-Черкесии</a> <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашидом Темрезовым</a> пообещал "оформить соответствующим образом" все его обращения.Встреча прошла в четверг в режиме видеоконференции. В ходе беседы глава республики попросил у президента поддержки в ряде вопросов, в том числе попросил дать поручение Минздраву о включении Карачаево-Черкесии в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы, так как республиканская больница уже старая - 1920 года постройки."Рашид Бориспиевич, Ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю, и хочу пожелать Вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые Вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в Ваших письмах и документах", - заверил Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984953.html
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карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, владимир путин, общество

Путин пообещал "оформить" просьбы главы Карачаево-Черкесии

17:49 15.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым пообещал "оформить соответствующим образом" все его обращения.
Встреча прошла в четверг в режиме видеоконференции. В ходе беседы глава республики попросил у президента поддержки в ряде вопросов, в том числе попросил дать поручение Минздраву о включении Карачаево-Черкесии в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы, так как республиканская больница уже старая - 1920 года постройки.
"Рашид Бориспиевич, Ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю, и хочу пожелать Вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые Вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в Ваших письмах и документах", - заверил Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 17:35
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Рашид ТемрезовВладимир ПутинОбщество
 
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