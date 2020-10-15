https://ria.ru/20201015/putin-1579988527.html

Путин пообещал "оформить" просьбы главы Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым пообещал "оформить соответствующим образом" все его обращения. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:49

2020-10-15T17:49

2020-10-15T17:49

карачаево-черкесская республика (кчр)

рашид темрезов

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> по итогам встречи с главой <a href="https://ria.ru/kchr" target="_blank">Карачаево-Черкесии</a> <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашидом Темрезовым</a> пообещал "оформить соответствующим образом" все его обращения.Встреча прошла в четверг в режиме видеоконференции. В ходе беседы глава республики попросил у президента поддержки в ряде вопросов, в том числе попросил дать поручение Минздраву о включении Карачаево-Черкесии в перечень субъектов, которые могут рассчитывать на строительство инфекционной больницы, так как республиканская больница уже старая - 1920 года постройки."Рашид Бориспиевич, Ваши документы, обращения у меня есть, я их соответствующим образом оформлю, и хочу пожелать Вам успехов. Будем дальше решать те задачи, которые Вы сейчас обозначили в беседе и которые изложены в Ваших письмах и документах", - заверил Путин. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984953.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карачаево-черкесская республика (кчр), рашид темрезов, владимир путин, общество