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Шоубиз
https://ria.ru/20201015/proschenie-1580024392.html
Адвокат призвал дочь Успенской на коленях вымаливать прощение у матери
Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной. В нем он призвал девушку перестать обвинять... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:10
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шоубиз
татьяна плаксина
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любови Успенской</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Плаксиной</a>. В нем он призвал девушку перестать обвинять весь мир в своих бедах и попросить прощение у матери.Юрист отметил, что 32-летняя Плаксина зарабатывает на имени успешной матери и при этом "плюет ей в душу".— Если до последних твоих заявлений я действительно считал тебя милой, талантливой (по-своему несчастной), но "блаженной" девочкой, то сейчас ты показала себя, мягко говоря, с очень нехорошей стороны… Проси прощения у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила, — написал в социальной сети бывший представитель Успенской.В комментариях к посту Татьяна Плаксина ответила адвокату на обвинения. Она заявила, что считает пост мужчины бредом, который невозможно даже дочитать.— Ровно все что вы пишите — ложь и клевета. И откуда такая заинтересованность в моей жизни? Вы решили хайпануть на моей истории? – написала звездная дочь. <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank">Татьяна Плаксина</a> — единственный ребенок певицы. Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Скандал в семье артистки произошел после <a href="https://ria.ru/20200202/1564152673.html" target="_blank">заявления</a> Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank">НТВ</a> о том, что мать якобы над ней издевалась.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/uspenskaya-1579640102.html
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татьяна плаксина, любовь успенская

Адвокат призвал дочь Успенской на коленях вымаливать прощение у матери

20:10 15.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Любовь Успенская
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной. В нем он призвал девушку перестать обвинять весь мир в своих бедах и попросить прощение у матери.
Юрист отметил, что 32-летняя Плаксина зарабатывает на имени успешной матери и при этом "плюет ей в душу".
— Если до последних твоих заявлений я действительно считал тебя милой, талантливой (по-своему несчастной), но "блаженной" девочкой, то сейчас ты показала себя, мягко говоря, с очень нехорошей стороны… Проси прощения у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила, — написал в социальной сети бывший представитель Успенской.
В комментариях к посту Татьяна Плаксина ответила адвокату на обвинения. Она заявила, что считает пост мужчины бредом, который невозможно даже дочитать.
— Ровно все что вы пишите — ложь и клевета. И откуда такая заинтересованность в моей жизни? Вы решили хайпануть на моей истории? – написала звездная дочь.
Татьяна Плаксина — единственный ребенок певицы. Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в США. Скандал в семье артистки произошел после заявления Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ о том, что мать якобы над ней издевалась.
Певица Любовь Успенская - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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ШоубизТатьяна ПлаксинаЛюбовь Успенская
 
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