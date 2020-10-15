https://ria.ru/20201015/proschenie-1580024392.html

Адвокат призвал дочь Успенской на коленях вымаливать прощение у матери

Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной. В нем он призвал девушку перестать обвинять... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T20:10

2020-10-15T20:10

2020-10-15T20:10

шоубиз

татьяна плаксина

любовь успенская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151714/71/1517147150_0:0:3239:1822_1400x0_80_0_0_ed64d79124d27b89eb8df523aff71c94.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любови Успенской</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Плаксиной</a>. В нем он призвал девушку перестать обвинять весь мир в своих бедах и попросить прощение у матери.Юрист отметил, что 32-летняя Плаксина зарабатывает на имени успешной матери и при этом "плюет ей в душу".— Если до последних твоих заявлений я действительно считал тебя милой, талантливой (по-своему несчастной), но "блаженной" девочкой, то сейчас ты показала себя, мягко говоря, с очень нехорошей стороны… Проси прощения у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила, — написал в социальной сети бывший представитель Успенской.В комментариях к посту Татьяна Плаксина ответила адвокату на обвинения. Она заявила, что считает пост мужчины бредом, который невозможно даже дочитать.— Ровно все что вы пишите — ложь и клевета. И откуда такая заинтересованность в моей жизни? Вы решили хайпануть на моей истории? – написала звездная дочь. <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank">Татьяна Плаксина</a> — единственный ребенок певицы. Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Скандал в семье артистки произошел после <a href="https://ria.ru/20200202/1564152673.html" target="_blank">заявления</a> Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank">НТВ</a> о том, что мать якобы над ней издевалась.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/uspenskaya-1579640102.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна плаксина, любовь успенская