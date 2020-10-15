https://ria.ru/20201015/proschenie-1580024392.html
Адвокат призвал дочь Успенской на коленях вымаливать прощение у матери
Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной. В нем он призвал девушку перестать обвинять... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T20:10
2020-10-15T20:10
2020-10-15T20:10
шоубиз
татьяна плаксина
любовь успенская
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери <a href="http://ria.ru/person_Ljubov_Uspenskaja/" target="_blank" data-auto="true">Любови Успенской</a> <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank" data-auto="true">Татьяне Плаксиной</a>. В нем он призвал девушку перестать обвинять весь мир в своих бедах и попросить прощение у матери.Юрист отметил, что 32-летняя Плаксина зарабатывает на имени успешной матери и при этом "плюет ей в душу".— Если до последних твоих заявлений я действительно считал тебя милой, талантливой (по-своему несчастной), но "блаженной" девочкой, то сейчас ты показала себя, мягко говоря, с очень нехорошей стороны… Проси прощения у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила, — написал в социальной сети бывший представитель Успенской.В комментариях к посту Татьяна Плаксина ответила адвокату на обвинения. Она заявила, что считает пост мужчины бредом, который невозможно даже дочитать.— Ровно все что вы пишите — ложь и клевета. И откуда такая заинтересованность в моей жизни? Вы решили хайпануть на моей истории? – написала звездная дочь. <a href="http://ria.ru/person_tatyana-plaksina/" target="_blank">Татьяна Плаксина</a> — единственный ребенок певицы. Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Скандал в семье артистки произошел после <a href="https://ria.ru/20200202/1564152673.html" target="_blank">заявления</a> Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank">НТВ</a> о том, что мать якобы над ней издевалась.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/uspenskaya-1579640102.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна плаксина, любовь успенская
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.
Адвокат Алекс Бенхин разместил на своей странице в Instagram обращение к дочери Любови Успенской Татьяне Плаксиной
. В нем он призвал девушку перестать обвинять весь мир в своих бедах и попросить прощение у матери.
Юрист отметил, что 32-летняя Плаксина зарабатывает на имени успешной матери и при этом "плюет ей в душу".
— Если до последних твоих заявлений я действительно считал тебя милой, талантливой (по-своему несчастной), но "блаженной" девочкой, то сейчас ты показала себя, мягко говоря, с очень нехорошей стороны… Проси прощения у матери на коленях за все страдания, которые ты ей причинила, — написал в социальной сети бывший представитель Успенской.
В комментариях к посту Татьяна Плаксина ответила адвокату на обвинения. Она заявила, что считает пост мужчины бредом, который невозможно даже дочитать.
— Ровно все что вы пишите — ложь и клевета. И откуда такая заинтересованность в моей жизни? Вы решили хайпануть на моей истории? – написала звездная дочь.
Татьяна Плаксина
— единственный ребенок певицы. Ранее Успенская заявила, что ее дочь уехала из России в США
. Скандал в семье артистки произошел после заявления
Плаксиной в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ
о том, что мать якобы над ней издевалась.