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https://ria.ru/20201015/prigozhin-1579890519.html
Пригожин предложил помощь главврачу больницы, где лечили Навального
Бизнесмен Евгений Пригожин предложил юридическую помощь главному врачу омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили блогера Алексея Навального,... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:10
2020-10-15T10:11
госпитализация алексея навального
евгений пригожин
алексей навальный
омск
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Бизнесмен <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Prigozhin/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Пригожин</a> предложил юридическую помощь главному врачу омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сообщает в четверг пресс-служба компании "Конкорд".Как следует из опубликованного во "<a href="https://vk.com/concordgroup_official?w=wall-177427428_307" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>" письма Александру Мураховскому, врачи больницы "благодаря профессионализму и ответственному отношению к своему труду" спасли жизнь "неоднократно судимого блогера" Алексея Навального, но впоследствии подверглись "необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях"."Вследствие чего некоторые из Ваших коллег были вынуждены покинуть место работы. В связи с этим прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег", - говорится в письме.По сообщению бизнесмена, его юристы готовы от имени врачей подать в суд групповые иски и "взыскать компенсацию морального вреда с клеветников".Накануне "Конкорд" сообщил, что Пригожин уже подал иски к Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы. Кроме того, как заявляли в "Конкорде", в суд планируется подать и на других соратников блогера.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Организация по запрещению химического оружия впоследствии уточнила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".Разработчик "Новичка" Леонид Ринк в этой связи заявлял РИА Новости, что доказательств применения вещества, как минимум похожего на "Новичок", так и не представлено, а сам Навальный напоминает скорее жертву пищевого отравления.Ситуация с Навальным может стать поводом для нового раунда санкций в отношении России. Сегодня Евросоюз, как ожидается, опубликует список людей и организаций, которых он считает связанными с "отравлением". В контексте этой ситуации глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ведет себя неприемлемо и Россия может прекратить диалог с ним.
https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579886236.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html
Господин Пригожин, похоже, таки научит юриста ФБК Навального А.А. отличать свободу слова от клеветы ))
25
Это хорошо. За необоснованное клеветничество, надо отвечать.
14
4
омск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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госпитализация алексея навального, евгений пригожин, алексей навальный, омск

Пригожин предложил помощь главврачу больницы, где лечили Навального

10:10 15.10.2020 (обновлено: 10:11 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлавный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Бизнесмен Евгений Пригожин предложил юридическую помощь главному врачу омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили блогера Алексея Навального, сообщает в четверг пресс-служба компании "Конкорд".
Как следует из опубликованного во "ВКонтакте" письма Александру Мураховскому, врачи больницы "благодаря профессионализму и ответственному отношению к своему труду" спасли жизнь "неоднократно судимого блогера" Алексея Навального, но впоследствии подверглись "необоснованной критике, а также обвинениям в серьезных нарушениях".
"Вследствие чего некоторые из Ваших коллег были вынуждены покинуть место работы. В связи с этим прошу принять безвозмездно мою помощь в правовой защите чести, достоинства и деловой репутации Вас и Ваших коллег", - говорится в письме.
По сообщению бизнесмена, его юристы готовы от имени врачей подать в суд групповые иски и "взыскать компенсацию морального вреда с клеветников".
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Вчера, 09:37
Норвегия присоединится к санкциям ЕС против России из-за дела Навального
Накануне "Конкорд" сообщил, что Пригожин уже подал иски к Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 миллионов рублей каждый из-за утверждений о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы. Кроме того, как заявляли в "Конкорде", в суд планируется подать и на других соратников блогера.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом на лечение в Германию. После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Организация по запрещению химического оружия впоследствии уточнила, что найденное в организме Навального вещество не значится в списках запрещенных, но по характеристикам аналогично "Новичку".
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 21:36
NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального
Разработчик "Новичка" Леонид Ринк в этой связи заявлял РИА Новости, что доказательств применения вещества, как минимум похожего на "Новичок", так и не представлено, а сам Навальный напоминает скорее жертву пищевого отравления.
Ситуация с Навальным может стать поводом для нового раунда санкций в отношении России. Сегодня Евросоюз, как ожидается, опубликует список людей и организаций, которых он считает связанными с "отравлением". В контексте этой ситуации глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ЕС ведет себя неприемлемо и Россия может прекратить диалог с ним.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоЕвгений ПригожинАлексей НавальныйОмск
 
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