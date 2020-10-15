https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html

Эксперты объяснили правила въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и ОАЭ

Эксперты рассказали о правилах въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и в эмират Абу-Даби в ОАЭ, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.10.2020

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали о правилах въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и в эмират Абу-Даби в ОАЭ, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53019.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Точная дата рестарта полетов известна только по Японии – 1 ноября, но рейсы туда пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в страну зарубежных гостей из многих государств, включая Россию, а также лиц, посетивших места с большим число зараженных коронавирусом за последние 14 дней до прилета в Японию.Турвизы в Страну восходящего солнца сейчас получить невозможно, а действие выданных в период до 2 апреля 2020 года приостановленоПосетить Японию можно только с деловыми целями или имея право долгосрочного проживания там. Для этого нужно сдать тест на COVID-19 до вылета и по прилету, а также пройти двухнедельный карантин.Куба готова принимать иностранных туристов еще с 1 июля. Для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах открылись отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.Рейсы из России разрешены на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары, откуда можно добраться до острова Кайо-Санта-Мария. Бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 гостям будут делать по прибытии, в аэропорту. Виза не потребуется.C 15 октября Куба перезапускает иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. Но граждане РФ попасть туда пока не смогут.Россиянам, едущим с туристической целью на срок до 90 дней в ОАЭ и Абу-Даби в частности, виза не нужна.Как сообщается на сайте авиакомпании Etihad, для въезда в Абу-Даби необходим отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.По данным источников АТОР на туррынке, в Абу-Даби не планируются рейсы из России как минимум до конца ноября. Зато туристы могут отдохнуть в Дубае, авиасообщение с которым уже восстановлено.Сербия из-за пандемии не вводит ограничений на въезд иностранцев. Лишь гражданам Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии нужно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест.Россияне могут въехать в страну без визы, справки с тестом на коронавирус и необходимости прохождения карантина.

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

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https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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