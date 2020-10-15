Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201015/pravila-1579896440.html
Эксперты объяснили правила въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и ОАЭ
Эксперты рассказали о правилах въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и в эмират Абу-Даби в ОАЭ, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:11
2020-10-15T11:11
туристы
оаэ
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
куба
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151981/70/1519817029_0:197:2943:1852_1400x0_80_0_0_59fb8cc4a6b8c0e217c7b2331a1deb02.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали о правилах въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и в эмират Абу-Даби в ОАЭ, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53019.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Точная дата рестарта полетов известна только по Японии – 1 ноября, но рейсы туда пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в страну зарубежных гостей из многих государств, включая Россию, а также лиц, посетивших места с большим число зараженных коронавирусом за последние 14 дней до прилета в Японию.Турвизы в Страну восходящего солнца сейчас получить невозможно, а действие выданных в период до 2 апреля 2020 года приостановленоПосетить Японию можно только с деловыми целями или имея право долгосрочного проживания там. Для этого нужно сдать тест на COVID-19 до вылета и по прилету, а также пройти двухнедельный карантин.Куба готова принимать иностранных туристов еще с 1 июля. Для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах открылись отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.Рейсы из России разрешены на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары, откуда можно добраться до острова Кайо-Санта-Мария. Бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 гостям будут делать по прибытии, в аэропорту. Виза не потребуется.C 15 октября Куба перезапускает иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. Но граждане РФ попасть туда пока не смогут.Россиянам, едущим с туристической целью на срок до 90 дней в ОАЭ и Абу-Даби в частности, виза не нужна.Как сообщается на сайте авиакомпании Etihad, для въезда в Абу-Даби необходим отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.По данным источников АТОР на туррынке, в Абу-Даби не планируются рейсы из России как минимум до конца ноября. Зато туристы могут отдохнуть в Дубае, авиасообщение с которым уже восстановлено.Сербия из-за пандемии не вводит ограничений на въезд иностранцев. Лишь гражданам Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии нужно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест.Россияне могут въехать в страну без визы, справки с тестом на коронавирус и необходимости прохождения карантина.
https://ria.ru/20191112/1560790807.html
https://ria.ru/20181222/1548246655.html
https://ria.ru/20200907/emiraty-1576672010.html
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
https://ria.ru/20190511/1553079366.html
оаэ
куба
сербия
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151981/70/1519817029_106:0:2835:2047_1400x0_80_0_0_f13b800ebca66feb679e6ab3f5668e95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туристы, оаэ, отдых, коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, куба, сербия, япония

Эксперты объяснили правила въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и ОАЭ

11:11 15.10.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкКубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване
Кубинцы и туристы отдыхают на набережной Малекон в Гаване - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Эксперты рассказали о правилах въезда туристов в Японию, Кубу, Сербию и в эмират Абу-Даби в ОАЭ, с которыми Россия восстанавливает авиасообщение, сообщает АТОР.
Точная дата рестарта полетов известна только по Японии – 1 ноября, но рейсы туда пока будут нетуристическими. В настоящее время действует запрет на въезд в страну зарубежных гостей из многих государств, включая Россию, а также лиц, посетивших места с большим число зараженных коронавирусом за последние 14 дней до прилета в Японию.
Турвизы в Страну восходящего солнца сейчас получить невозможно, а действие выданных в период до 2 апреля 2020 года приостановлено
Посетить Японию можно только с деловыми целями или имея право долгосрочного проживания там. Для этого нужно сдать тест на COVID-19 до вылета и по прилету, а также пройти двухнедельный карантин.
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.11.2019
12 ноября 2019, 08:00Туризм
Как дешево отдохнуть в Японии: лайфхаки от местных жителей
Куба готова принимать иностранных туристов еще с 1 июля. Для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах открылись отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария.
Танцоры на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 22.12.2018
22 декабря 2018, 08:00Туризм
Кубинский дзен. Чего не хватает местным для счастья и зачем ехать в Гавану
Рейсы из России разрешены на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары, откуда можно добраться до острова Кайо-Санта-Мария. Бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 гостям будут делать по прибытии, в аэропорту. Виза не потребуется.
C 15 октября Куба перезапускает иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. Но граждане РФ попасть туда пока не смогут.
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
7 сентября, 08:00Туризм
Тур в ОАЭ. Новые правила отдыха на побережье Персидского залива
Россиянам, едущим с туристической целью на срок до 90 дней в ОАЭ и Абу-Даби в частности, виза не нужна.
Как сообщается на сайте авиакомпании Etihad, для въезда в Абу-Даби необходим отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 48 часов до прилета.
По данным источников АТОР на туррынке, в Абу-Даби не планируются рейсы из России как минимум до конца ноября. Зато туристы могут отдохнуть в Дубае, авиасообщение с которым уже восстановлено.
Девушка в маске на пляже - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 08:00Туризм
Дорогая маска: ограничения и штрафы в разных странах из-за коронавируса
Сербия из-за пандемии не вводит ограничений на въезд иностранцев. Лишь гражданам Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии нужно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест.
Россияне могут въехать в страну без визы, справки с тестом на коронавирус и необходимости прохождения карантина.
Девушка поет в баре в Гаване - РИА Новости, 1920, 11.05.2019
11 мая 2019, 08:00Туризм
Как выжить, не работая ни дня. Плюсы и минусы кубинского дзена
 
ТуризмтуристыОАЭОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмКубаСербияЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
21:13В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Лента новостейМолния