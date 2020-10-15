https://ria.ru/20201015/pogibshie-1580004691.html
Алиев назвал число погибших мирных жителей в Нагорном Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью РИА Новости, что за время последнего обострения в Нагорном Карабахе погибли 43 мирных гражданина... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:32
2020-10-15T18:32
2020-10-15T18:35
интервью алиева риа новости
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
дмитрий киселев
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
интервью
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент Азербайджана <a href="http://ria.ru/person_Ilkham_Aliev/" target="_blank" data-auto="true">Ильхам Алиев</a> заявил в интервью РИА Новости, что за время последнего обострения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a> погибли 43 мирных гражданина <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, более 200 ранены, около двух тысяч домов разрушены."На сегодняшний день у нас 43 погибших среди мирного населения, и более 200 раненных, около двух тысяч домов в селах и городах, которые прилегают к линии соприкосновения, либо полностью разрушены, либо пострадали", - заявил Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."К сожалению, артиллерийские обстрелы со стороны Армении продолжаются и после согласования параметров прекращения огня, в том числе варварская бомбардировка города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджи</a>, в результате которой погибли десять мирных жителей и ранено около сорока", - добавил президент.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако уже в субботу стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Францией</a>. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
https://ria.ru/20201012/boeviki-1579419889.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/aliev-1580003819.html
нагорно-карабахская республика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: оценка военных действий
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Никола Пашиняном обсудили ситуацию, происходящую на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
2020-10-15T18:32
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PT4M52S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью алиева риа новости, дмитрий киселев, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, интервью, в мире