https://ria.ru/20201015/poezd-1579907034.html

Названы популярные маршруты для новогодних путешествий на поезде

Эксперты сервиса составили рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов на новогодние каникулы на основе анализа бронирований билетов, сообщает... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:44

2020-10-15T11:44

2020-10-15T11:44

туризм

туризм

поезда

новости - туризм

новый год

москва

белгород

кострома

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579360402_0:128:1276:846_1400x0_80_0_0_918417e30b9c8bf269b92a7a91863189.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты сервиса составили рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов на новогодние каникулы на основе анализа бронирований билетов, сообщает Туту.ру. Оказалось, что путешественники из Москвы больше всего хотят отправиться в Санкт-Петербург (туда продается каждый пятый билет), Казань и Сочи.Средний чек на поездки из столицы по России с 25 декабря по 10 января пока составляет 2954 рубля, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Сильнее всего подорожали проездные документы в Петрозаводск (+26 процентов), Нижний Новгород (+21 процент) и Сочи (+14 процентов). Самое доступное из представленных в рейтинге направлений — Смоленск, средний чек составляет 674 рубля, он снизился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.На Новый год треть туристов из Санкт-Петербурга отправятся на поезде в Москву. Также востребованы поездки из северной столицы в Казань, Белгород и Кострому.Самые популярные даты для железнодорожного путешествия в период новогодних праздников — неделя с 28 декабря по 3 января, на нее приходится порядка половины бронирований. Около 17 процентов туристов запланировали поездку в период с 21 по 27 декабря. На неделю с 4 по 10 января приходится около трети покупок билетов. Самая востребованная дата для отправления — 30 декабря. На этот день куплено порядка 13,5 процентов проездных документов.

https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html

москва

белгород

кострома

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, поезда, новости - туризм, новый год, москва, белгород, кострома, санкт-петербург