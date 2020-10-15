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Туризм
https://ria.ru/20201015/poezd-1579907034.html
Названы популярные маршруты для новогодних путешествий на поезде
Эксперты сервиса составили рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов на новогодние каникулы на основе анализа бронирований билетов, сообщает... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:44
2020-10-15T11:44
туризм
туризм
поезда
новости - туризм
новый год
москва
белгород
кострома
санкт-петербург
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. </strong>Эксперты сервиса составили рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов на новогодние каникулы на основе анализа бронирований билетов, сообщает Туту.ру. Оказалось, что путешественники из Москвы больше всего хотят отправиться в Санкт-Петербург (туда продается каждый пятый билет), Казань и Сочи.Средний чек на поездки из столицы по России с 25 декабря по 10 января пока составляет 2954 рубля, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Сильнее всего подорожали проездные документы в Петрозаводск (+26 процентов), Нижний Новгород (+21 процент) и Сочи (+14 процентов). Самое доступное из представленных в рейтинге направлений — Смоленск, средний чек составляет 674 рубля, он снизился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.На Новый год треть туристов из Санкт-Петербурга отправятся на поезде в Москву. Также востребованы поездки из северной столицы в Казань, Белгород и Кострому.Самые популярные даты для железнодорожного путешествия в период новогодних праздников — неделя с 28 декабря по 3 января, на нее приходится порядка половины бронирований. Около 17 процентов туристов запланировали поездку в период с 21 по 27 декабря. На неделю с 4 по 10 января приходится около трети покупок билетов. Самая востребованная дата для отправления — 30 декабря. На этот день куплено порядка 13,5 процентов проездных документов.
https://ria.ru/20201015/pitanie-1579777348.html
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белгород
кострома
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туризм, поезда, новости - туризм, новый год, москва, белгород, кострома, санкт-петербург

Названы популярные маршруты для новогодних путешествий на поезде

11:44 15.10.2020
 
© Фото : Правительство Мурманской областиДвухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург
Двухэтажный поезд перед отправлением из Мурманска в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото : Правительство Мурманской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Эксперты сервиса составили рейтинг самых востребованных железнодорожных маршрутов на новогодние каникулы на основе анализа бронирований билетов, сообщает Туту.ру.
Оказалось, что путешественники из Москвы больше всего хотят отправиться в Санкт-Петербург (туда продается каждый пятый билет), Казань и Сочи.
Средний чек на поездки из столицы по России с 25 декабря по 10 января пока составляет 2954 рубля, что на восемь процентов больше, чем годом ранее. Сильнее всего подорожали проездные документы в Петрозаводск (+26 процентов), Нижний Новгород (+21 процент) и Сочи (+14 процентов). Самое доступное из представленных в рейтинге направлений — Смоленск, средний чек составляет 674 рубля, он снизился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом.
На Новый год треть туристов из Санкт-Петербурга отправятся на поезде в Москву. Также востребованы поездки из северной столицы в Казань, Белгород и Кострому.
Самые популярные даты для железнодорожного путешествия в период новогодних праздников — неделя с 28 декабря по 3 января, на нее приходится порядка половины бронирований. Около 17 процентов туристов запланировали поездку в период с 21 по 27 декабря. На неделю с 4 по 10 января приходится около трети покупок билетов.
Самая востребованная дата для отправления — 30 декабря. На этот день куплено порядка 13,5 процентов проездных документов.
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ТуризмТуризмпоездаНовости - ТуризмНовый годМоскваБелгородКостромаСанкт-Петербург
 
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