https://ria.ru/20201015/podmoskove-1580035157.html

В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью

В Подмосковье с 17 октября запретят посещать бары и рестораны ночью, соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T21:45

2020-10-15T21:45

2020-10-15T23:47

андрей воробьев

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> с 17 октября запретят посещать бары и рестораны ночью, соответствующее постановление подписал глава региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/">Андрей Воробьев</a>.Согласно документу, жителям области с полуночи до восьми утра запрещено находиться в развлекательных заведениях. Постановление касается баров и ресторанов, где проводятся "коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия".В свою очередь, в столице с 19 октября вводится идентификация посетителей ночных заведений — открытых с полуночи до шести часов утра. Для прохода будет необходимо отсканировать код, перейти по ссылке и авторизироваться с помощью номера телефона или через портал mos.ru. Также можно отправить СМС-сообщение на номер 7377. Систему начнут внедрять в порядка 500 заведениях. По словам мэра <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Собянина</a>, такие меры позволят сдержать распространение коронавируса и оперативно выявлять контактных лиц в случае заражения.За минувшие сутки в России зафиксировали 13 754 случая COVID-19. Больше всего новых пациентов в Москве — заразились 3942 человека (днем ранее их было 4573), 638 в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a>, в Подмосковье — 439. Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе и на Чукотке — по два.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество