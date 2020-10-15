https://ria.ru/20201015/pobediteli-1579958017.html

Фермеры Липецкой области победили в международной бизнес-игре

Проект молодых фермеров из Липецкой области "Выращивание шампиньонов в Липецкой области" победил в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" в номинации... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:26

2020-10-15T15:26

2020-10-15T15:26

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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<strong>ЛИПЕЦК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Проект молодых фермеров из <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> "Выращивание шампиньонов в Липецкой области" победил в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" в номинации "Молодые предприниматели и специалисты", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.Международная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> РФ и Федерального агентства по делам молодежи.По словам Артамонова, в этом году бизнес-игра проводилась в восьмой раз, но из-за пандемии коронавируса она проходила в дистанционном режиме. На начальном этапе были представлены свыше ста проектов, финалистами стали лишь 18 из них.Задача бизнес-игры развивать у ее участников навыки в бизнес-планировании в сельском хозяйстве, сборе и анализе информации, выработке управленческих решений и умении работать в команде."Замечательно, что молодые предприниматели региона все охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200924/zavod-1577712011.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область