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Липецкая область
https://ria.ru/20201015/pobediteli-1579958017.html
Фермеры Липецкой области победили в международной бизнес-игре
Проект молодых фермеров из Липецкой области "Выращивание шампиньонов в Липецкой области" победил в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" в номинации... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:26
2020-10-15T15:26
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Проект молодых фермеров из <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a> "Выращивание шампиньонов в Липецкой области" победил в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" в номинации "Молодые предприниматели и специалисты", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.Международная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи при поддержке <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхоза</a> РФ и Федерального агентства по делам молодежи.По словам Артамонова, в этом году бизнес-игра проводилась в восьмой раз, но из-за пандемии коронавируса она проходила в дистанционном режиме. На начальном этапе были представлены свыше ста проектов, финалистами стали лишь 18 из них.Задача бизнес-игры развивать у ее участников навыки в бизнес-планировании в сельском хозяйстве, сборе и анализе информации, выработке управленческих решений и умении работать в команде."Замечательно, что молодые предприниматели региона все охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты", — сказал Артамонов.
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липецкая область
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игорь артамонов, липецкая область

Фермеры Липецкой области победили в международной бизнес-игре

15:26 15.10.2020
 
© Depositphotos / gerasimovВыращивание шампиньонов
Выращивание шампиньонов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Depositphotos / gerasimov
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ЛИПЕЦК, 15 окт — РИА Новости. Проект молодых фермеров из Липецкой области "Выращивание шампиньонов в Липецкой области" победил в международной бизнес-игре "Начинающий фермер" в номинации "Молодые предприниматели и специалисты", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Международная бизнес-игра "Начинающий фермер" проводится Российским союзом сельской молодежи при поддержке Минсельхоза РФ и Федерального агентства по делам молодежи.
По словам Артамонова, в этом году бизнес-игра проводилась в восьмой раз, но из-за пандемии коронавируса она проходила в дистанционном режиме. На начальном этапе были представлены свыше ста проектов, финалистами стали лишь 18 из них.
Задача бизнес-игры развивать у ее участников навыки в бизнес-планировании в сельском хозяйстве, сборе и анализе информации, выработке управленческих решений и умении работать в команде.
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"Замечательно, что молодые предприниматели региона все охотнее занимаются сельским хозяйством и создают уникальные проекты. Весомая господдержка и умелое применение самых передовых технологий дают отличные результаты", — сказал Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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