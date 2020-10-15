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https://ria.ru/20201015/pitanie-1579984116.html
В Минздраве назвали главные принципы питания на самоизоляции
Людям, находящимся на самоизоляции, необходимо сохранять в своем рационе животные белки, а также принимать витамины и растительные биологически активные... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:33
2020-10-15T17:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
виктор тутельян
коронавирусы
российская академия наук
первый мгму имени сеченова
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Людям, находящимся на самоизоляции, необходимо сохранять в своем рационе животные белки, а также принимать витамины и растительные биологически активные добавки, оказывающие успокоительное действие, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, завкафедрой гигиены питания и токсикологии <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tuteljan/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Тутельян</a>.Он отметил, что питание - это тот фон, который дает иммунитет и неспецифическую защиту организма."Главные принципы - это полноценные животные белки, содержание в необходимом количестве, жиры и в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, в том числе пищевые волокна, и очень важно - полный комплекс минорных компонентов, целый ряд биологически активных веществ, повышающих наш адаптационный потенциал", - рассказал Тутельян в ходе заседания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – лечение и реабилитация" в МИА "Россия сегодня".По его словам, рацион также может быть оптимизирован за счет введения БАДов - поливитаминно-минеральных комплексов."Могут применяться БАД на растительной основе, проявляющие успокоительное действие, в состав которых входят пустырник, валериана, мелисса, ромашка, шалфей", - добавляется в презентации, которая демонстрировалась в ходе заседания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html
https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579960738.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор тутельян, коронавирусы, российская академия наук, первый мгму имени сеченова, общество

В Минздраве назвали главные принципы питания на самоизоляции

17:33 15.10.2020 (обновлено: 17:35 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСуп из крапивы с фрикадельками
Суп из крапивы с фрикадельками - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Анна Людковская
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Людям, находящимся на самоизоляции, необходимо сохранять в своем рационе животные белки, а также принимать витамины и растительные биологически активные добавки, оказывающие успокоительное действие, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, завкафедрой гигиены питания и токсикологии МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.
Он отметил, что питание - это тот фон, который дает иммунитет и неспецифическую защиту организма.
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"Главные принципы - это полноценные животные белки, содержание в необходимом количестве, жиры и в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, в том числе пищевые волокна, и очень важно - полный комплекс минорных компонентов, целый ряд биологически активных веществ, повышающих наш адаптационный потенциал", - рассказал Тутельян в ходе заседания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – лечение и реабилитация" в МИА "Россия сегодня".
По его словам, рацион также может быть оптимизирован за счет введения БАДов - поливитаминно-минеральных комплексов.
"Могут применяться БАД на растительной основе, проявляющие успокоительное действие, в состав которых входят пустырник, валериана, мелисса, ромашка, шалфей", - добавляется в презентации, которая демонстрировалась в ходе заседания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВиктор ТутельянКоронавирусыРоссийская академия наукПервый МГМУ имени СеченоваОбщество
 
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