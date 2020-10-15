https://ria.ru/20201015/pitanie-1579984116.html

В Минздраве назвали главные принципы питания на самоизоляции

Людям, находящимся на самоизоляции, необходимо сохранять в своем рационе животные белки, а также принимать витамины и растительные биологически активные... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:33

2020-10-15T17:33

2020-10-15T17:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

виктор тутельян

коронавирусы

российская академия наук

первый мгму имени сеченова

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Людям, находящимся на самоизоляции, необходимо сохранять в своем рационе животные белки, а также принимать витамины и растительные биологически активные добавки, оказывающие успокоительное действие, рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, завкафедрой гигиены питания и токсикологии <a href="http://ria.ru/organization_Pervyjj_MGMU_imeni_Sechenova/" target="_blank" data-auto="true">МГМУ</a> им. И.М. Сеченова Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Tuteljan/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Тутельян</a>.Он отметил, что питание - это тот фон, который дает иммунитет и неспецифическую защиту организма."Главные принципы - это полноценные животные белки, содержание в необходимом количестве, жиры и в том числе полиненасыщенные жирные кислоты, углеводы, в том числе пищевые волокна, и очень важно - полный комплекс минорных компонентов, целый ряд биологически активных веществ, повышающих наш адаптационный потенциал", - рассказал Тутельян в ходе заседания Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "COVID-19 – лечение и реабилитация" в МИА "Россия сегодня".По его словам, рацион также может быть оптимизирован за счет введения БАДов - поливитаминно-минеральных комплексов."Могут применяться БАД на растительной основе, проявляющие успокоительное действие, в состав которых входят пустырник, валериана, мелисса, ромашка, шалфей", - добавляется в презентации, которая демонстрировалась в ходе заседания.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/samoizolyatsiya-1579657601.html

https://ria.ru/20201015/koronavirus-1579960738.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, виктор тутельян, коронавирусы, российская академия наук, первый мгму имени сеченова, общество