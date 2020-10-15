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https://ria.ru/20201015/netflix-1579867974.html
Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
Компания Netflix провела локализацию видеосервиса - интерфейс, фильмы и сериалы теперь становятся доступны на русском языке и с русскими субтитрами, говорится в РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T00:27
2020-10-15T00:27
культура
россия
кино и сериалы
netflix
москва
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> провела локализацию видеосервиса - интерфейс, фильмы и сериалы теперь становятся доступны на русском языке и с русскими субтитрами, говорится в сообщении видеосервиса."С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру", — уточняется в сообщении.Netflix также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, Instagram и <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">Youtube</a>, и русскоязычную службу поддержки - она будет работать ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени.Помимо этого, все платежи будут проводиться в рублях, и предусмотрены три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей, добавляет сервис.Компания Netflix была основана в 1997 году в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.
https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578777648.html
4
россия
москва
сша
РИА Новости
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Новости
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россия, кино и сериалы, netflix, москва, сша, общество

Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке

00:27 15.10.2020
 
© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Jenny Kane
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Компания Netflix провела локализацию видеосервиса - интерфейс, фильмы и сериалы теперь становятся доступны на русском языке и с русскими субтитрами, говорится в сообщении видеосервиса.
"Netflix запустил полностью локализованный интерфейс в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Тысячи часов популярных сериалов и фильмов, включая нашумевшие оригинальные картины Netflix Originals, будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами", - сообщается в релизе.
"С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру", — уточняется в сообщении.
Netflix также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, Twitter, Instagram и Youtube, и русскоязычную службу поддержки - она будет работать ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени.
Помимо этого, все платежи будут проводиться в рублях, и предусмотрены три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей, добавляет сервис.
Кадр из сериала Эпидемия - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 16:50Культура
На Netflix вышел российский сериал "Эпидемия"
Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.
 
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КультураРоссияКино и сериалыNetflixМоскваСШАОбщество
 
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