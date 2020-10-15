https://ria.ru/20201015/netflix-1579867974.html

Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке

Компания Netflix провела локализацию видеосервиса - интерфейс, фильмы и сериалы теперь становятся доступны на русском языке и с русскими субтитрами, говорится в РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T00:27

2020-10-15T00:27

2020-10-15T00:27

культура

россия

кино и сериалы

netflix

москва

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Компания <a href="http://ria.ru/organization_Netflix/" target="_blank" data-auto="true">Netflix</a> провела локализацию видеосервиса - интерфейс, фильмы и сериалы теперь становятся доступны на русском языке и с русскими субтитрами, говорится в сообщении видеосервиса."С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру", — уточняется в сообщении.Netflix также запускает официальные аккаунты для российского рынка в Facebook, <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, Instagram и <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">Youtube</a>, и русскоязычную службу поддержки - она будет работать ежедневно с 10 до 22 часов по московскому времени.Помимо этого, все платежи будут проводиться в рублях, и предусмотрены три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей, добавляет сервис.Компания Netflix была основана в 1997 году в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.

https://ria.ru/20201008/epidemiya-1578777648.html

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россия

москва

сша

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кино и сериалы, netflix, москва, сша, общество