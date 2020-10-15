Сериалы и фильмы на Netflix стали доступны в русской озвучке
© AP Photo / Jenny KaneКнопка Netflix на пульте дистанционного управления
© AP Photo / Jenny Kane
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Компания Netflix провела локализацию видеосервиса - интерфейс, фильмы и сериалы теперь становятся доступны на русском языке и с русскими субтитрами, говорится в сообщении видеосервиса.
"Netflix запустил полностью локализованный интерфейс в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Тысячи часов популярных сериалов и фильмов, включая нашумевшие оригинальные картины Netflix Originals, будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами", - сообщается в релизе.
"С сегодняшнего дня мы не только предлагаем наш сервис на русском языке, но и с радостью сообщаем, что на платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Например, сериал "Призраки усадьбы Блай", фильмы "Хэллоуин Хьюби" и "Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете". Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал "Эпидемия", который уже доступен на Netflix по всему миру", — уточняется в сообщении.
Помимо этого, все платежи будут проводиться в рублях, и предусмотрены три ежемесячных тарифных плана: базовый — 599 рублей, стандартный — 799 рублей, премиум — 999 рублей, добавляет сервис.
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Компания Netflix была основана в 1997 году в США. Аудитория платного видеосервиса насчитывает около 130 миллионов пользователей в более чем 190 странах мира. В настоящее время помимо предоставления контента Netflix производит собственные фильмы, сериалы и телепрограммы.