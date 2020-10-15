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https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579961980.html
Немецкие СМИ выяснили, где после выписки из Charite находится Навальный
После выписки из клиники Charite Алексей Навальный восстанавливается в курортном городе Ибах, в природном парке Южный Шварцвальд, передает немецкая радиостанция РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T15:53
2020-10-15T16:19
госпитализация алексея навального
мария захарова
алексей навальный
дмитрий песков
швеция
москва
берлин (город)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>После выписки из клиники Charite <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> восстанавливается в курортном городе Ибах, в природном парке Южный Шварцвальд, передает немецкая радиостанция <a href="https://www.swr.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SWR</a>.По данным полиции, в Ибахе находится человек, которого охраняют по "повышенным требованиям", в среду там заметили большое количество сотрудников ведомства. Как сообщает SWR, речь идет об Алексее Навальном.Двадцатого августа оппозиционера госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже россиянина перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank"> Навального</a> отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html
Наконец то нашли. А то навальнята не знают куда донаты отправлять ))
60
Этот уже в Россию не приедет. Человек, наживающийся на войне Запада и России, воюя на стороне её врагов, должен опасаться за свою свободу находясь на её территории, как враг Родины.
54
21
швеция
москва
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального
Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального.
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60
госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия

Немецкие СМИ выяснили, где после выписки из Charite находится Навальный

15:53 15.10.2020 (обновлено: 16:19 15.10.2020)
 
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social MediaАлексей Навальный в Берлине
Алексей Навальный в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© REUTERS / Courtesy of Instagram @NAVALNY/Social Media
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. После выписки из клиники Charite Алексей Навальный восстанавливается в курортном городе Ибах, в природном парке Южный Шварцвальд, передает немецкая радиостанция SWR.
По данным полиции, в Ибахе находится человек, которого охраняют по "повышенным требованиям", в среду там заметили большое количество сотрудников ведомства. Как сообщает SWR, речь идет об Алексее Навальном.
Алексей Навальный в клинике Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 21:36
NYT заявила о "двойном отравлении" Алексея Навального
Двадцатого августа оппозиционера госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже россиянина перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.
Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.
 
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Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваАлексей НавальныйДмитрий ПесковШвецияМоскваБерлин (город)Происшествия
 
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