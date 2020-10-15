https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579961980.html

Немецкие СМИ выяснили, где после выписки из Charite находится Навальный

После выписки из клиники Charite Алексей Навальный восстанавливается в курортном городе Ибах, в природном парке Южный Шварцвальд, передает немецкая радиостанция РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T15:53

2020-10-15T15:53

2020-10-15T16:19

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

дмитрий песков

швеция

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>После выписки из клиники Charite <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> восстанавливается в курортном городе Ибах, в природном парке Южный Шварцвальд, передает немецкая радиостанция <a href="https://www.swr.de/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SWR</a>.По данным полиции, в Ибахе находится человек, которого охраняют по "повышенным требованиям", в среду там заметили большое количество сотрудников ведомства. Как сообщает SWR, речь идет об Алексее Навальном.Двадцатого августа оппозиционера госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже россиянина перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва неоднократно отправляла запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.На прошлой неделе ОЗХО подтвердила, что<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank"> Навального</a> отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank">Александр Шульгин</a> заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.Сейчас состояние россиянина улучшилось, Навального выписали из стационара, он проходит реабилитацию.

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579854985.html

Алексей Наконец то нашли. А то навальнята не знают куда донаты отправлять )) 60

nakιs Kamakιs Этот уже в Россию не приедет. Человек, наживающийся на войне Запада и России, воюя на стороне её врагов, должен опасаться за свою свободу находясь на её территории, как враг Родины. 54

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швеция

москва

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Омский врач в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Навального Главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области Александр Сабаев в онлайн-интервью Дмитрию Киселеву опроверг версию отравления Алексея Навального. 2020-10-15T15:53 true PT39M14S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, дмитрий песков, швеция, москва, берлин (город), происшествия