https://ria.ru/20201015/navalnyy-1579944192.html

Песков опроверг информацию о создании группы по дискредитации Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы создании в Администрации президента некой группы по дискредитации российского блогера... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T14:03

2020-10-15T14:03

2020-10-15T14:03

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> опроверг информацию о якобы создании в Администрации президента некой группы по дискредитации российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> и уменьшению его влияния."Это не так", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

https://ria.ru/20201015/sanktsii-1579927934.html

Sergej Klassen Их оплёвывают все кому не лень, а они так вежливо и дипломатично утираются. Чё на самом деле счета за бугром огрызаться не позволяют. Странно всё как то последнее время в Кремле. Хозяин то что, приболел что ли... не слышно , не видно по важным вопросам. Аль перед броском затаился?? 16

Vanya Duplin Да что сам Навальный, что его навальнята - сами прекрасно справляются со своей дискредитацией. 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков