https://ria.ru/20201015/mirotvortsy-1579941517.html

В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе

Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T13:49

2020-10-15T13:49

2020-10-15T13:50

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

россия

нагорный карабах

дмитрий песков

азербайджан

армения

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей - кого бы то ни было - возможно только с согласия обеих сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия отправить свой контингент миротворцев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>."Пока мы с вами не слышали на это ответ", - добавил он.

https://ria.ru/20201015/karabakh-1579932104.html

Арсений Новиков Не чего нам там делать. Пусть лупят друг друга до помутнения. 193

Степан Краснов Поддерживаю. Не умеют договариваться. пусть гибнут. Если от них к нам бармалеи полезут, причешем и бармалеев и азиков с арами.... А пока пусть воюют. 180

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россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире