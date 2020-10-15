https://ria.ru/20201015/mirotvortsy-1579941517.html
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T13:49
2020-10-15T13:49
2020-10-15T13:50
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
россия
нагорный карабах
дмитрий песков
азербайджан
армения
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Размещение миротворцев в Карабахе возможно только с согласия и <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a>, и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Первостепенный вопрос здесь, готовы ли на это противоборствующие стороны, а именно Азербайджан и Армения. Любое размещение любых миротворцев, наблюдателей - кого бы то ни было - возможно только с согласия обеих сторон", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия отправить свой контингент миротворцев в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорный Карабах</a>."Пока мы с вами не слышали на это ответ", - добавил он.
https://ria.ru/20201015/karabakh-1579932104.html
Арсений Новиков
Не чего нам там делать. Пусть лупят друг друга до помутнения.
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Степан Краснов
Поддерживаю. Не умеют договариваться. пусть гибнут. Если от них к нам бармалеи полезут, причешем и бармалеев и азиков с арами.... А пока пусть воюют.
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россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, дмитрий песков, азербайджан, армения, в мире