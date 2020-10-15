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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201015/mesta-1579989319.html
Глава КЧР Темрезов: более 8 тысяч дошкольных мест создано за десять лет
В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Рашида Темрезова. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:52
2020-10-15T17:52
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 15 окт — РИА Новости. </strong>В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашида Темрезова</a>.За этот период реконструировано 67 детсадов, введено 8,3 тысяч дошкольных мест, создано почти 2 тысяч дополнительных рабочих мест.Глава КЧР сообщил, что в регионе обеспеченность дошкольных учреждений мест для детей от 3 до 7 лет 100%, от 0 до 3 лет – 81%.По словам главы региона, до конца года в КЧР будут введены в эксплуатацию 13 ясельных корпусов, в следующем — 11."Таким образом, в 2021 году будет ликвидирована очередность в детских садах для детей в возрасте до 3 лет", — процитировала пресс-служба главу КЧР.
https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html
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рашид темрезов

Глава КЧР Темрезов: более 8 тысяч дошкольных мест создано за десять лет

17:52 15.10.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава республики Рашид Темрезов
Глава республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© Фото предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
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ЧЕРКЕССК, 15 окт — РИА Новости. В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Рашида Темрезова.
За этот период реконструировано 67 детсадов, введено 8,3 тысяч дошкольных мест, создано почти 2 тысяч дополнительных рабочих мест.
Глава КЧР сообщил, что в регионе обеспеченность дошкольных учреждений мест для детей от 3 до 7 лет 100%, от 0 до 3 лет – 81%.
По словам главы региона, до конца года в КЧР будут введены в эксплуатацию 13 ясельных корпусов, в следующем — 11.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 17:33Карачаево-Черкесская Республика
Темрезов: за 10 лет в КЧР построено и реконструировано 18 школ
"Таким образом, в 2021 году будет ликвидирована очередность в детских садах для детей в возрасте до 3 лет", — процитировала пресс-служба главу КЧР.
 
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
 
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