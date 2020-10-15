https://ria.ru/20201015/mesta-1579989319.html

Глава КЧР Темрезов: более 8 тысяч дошкольных мест создано за десять лет

В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Рашида Темрезова. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:52

2020-10-15T17:52

2020-10-15T17:52

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

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<strong>ЧЕРКЕССК, 15 окт — РИА Новости. </strong>В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашида Темрезова</a>.За этот период реконструировано 67 детсадов, введено 8,3 тысяч дошкольных мест, создано почти 2 тысяч дополнительных рабочих мест.Глава КЧР сообщил, что в регионе обеспеченность дошкольных учреждений мест для детей от 3 до 7 лет 100%, от 0 до 3 лет – 81%.По словам главы региона, до конца года в КЧР будут введены в эксплуатацию 13 ясельных корпусов, в следующем — 11."Таким образом, в 2021 году будет ликвидирована очередность в детских садах для детей в возрасте до 3 лет", — процитировала пресс-служба главу КЧР.

https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рашид темрезов