https://ria.ru/20201015/mesta-1579989319.html
Глава КЧР Темрезов: более 8 тысяч дошкольных мест создано за десять лет
В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Рашида Темрезова. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:52
2020-10-15T17:52
2020-10-15T17:52
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
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<strong>ЧЕРКЕССК, 15 окт — РИА Новости. </strong>В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на <a href="http://ria.ru/person_Rashid_Temrezov/" target="_blank" data-auto="true">Рашида Темрезова</a>.За этот период реконструировано 67 детсадов, введено 8,3 тысяч дошкольных мест, создано почти 2 тысяч дополнительных рабочих мест.Глава КЧР сообщил, что в регионе обеспеченность дошкольных учреждений мест для детей от 3 до 7 лет 100%, от 0 до 3 лет – 81%.По словам главы региона, до конца года в КЧР будут введены в эксплуатацию 13 ясельных корпусов, в следующем — 11."Таким образом, в 2021 году будет ликвидирована очередность в детских садах для детей в возрасте до 3 лет", — процитировала пресс-служба главу КЧР.
https://ria.ru/20201015/temrezov-1579984553.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 15 окт — РИА Новости.
В Карачаево-Черкесии за десять лет создано более 8 тысяч дошкольных мест, сообщает пресс-служба главы республики со ссылкой на Рашида Темрезова
.
За этот период реконструировано 67 детсадов, введено 8,3 тысяч дошкольных мест, создано почти 2 тысяч дополнительных рабочих мест.
Глава КЧР сообщил, что в регионе обеспеченность дошкольных учреждений мест для детей от 3 до 7 лет 100%, от 0 до 3 лет – 81%.
По словам главы региона, до конца года в КЧР будут введены в эксплуатацию 13 ясельных корпусов, в следующем — 11.
"Таким образом, в 2021 году будет ликвидирована очередность в детских садах для детей в возрасте до 3 лет", — процитировала пресс-служба главу КЧР.