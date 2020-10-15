Медцентр в Петербурге объявил тендер на закупку человеческих конечностей
21:05 15.10.2020 (обновлено: 22:09 15.10.2020)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге объявил два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов. В учреждении пояснили, что это стандартная практика: обычно биоматериал поставляют из-за границы.
Как говорится в материалах на сайте госзакупок, эти части тела необходимы для мастер-классов врачей и морфологических курсов. Исполнитель должен гарантировать, что биоматериал приобрели законно — для использования в медицинских, научных и учебных целях. Кроме того, обязательно наличие прижизненного разрешения человека на такое использование его тела после смерти.
Торги спровоцировали широкий резонанс в некоторых СМИ и Telegram-каналах, поскольку за последний год в Петербурге произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. Так, осенью 2019-го историк Олега Соколова застрелил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, впоследствии пакеты с частями ее тела нашли в рюкзаке профессора и его квартире. Еще одно дело связано с погибшим в конце июля 2020 года рэпером Энди Картрайтом (Александром Юшко): в его убийстве и расчленении обвиняют жену музыканта.
Как объяснил журналистам директор НМИЦ имени Вредена Рашид Тихилов, закупка изделий медицинского назначения — обычная процедура для крупных медицинских и научных центров.
"Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы", — сказал он.
Тихилов добавил, что обучение врачей на биоматериале практикуется во всем мире.
По его словам, петербуржский медцентр обычно проводит такие закупки один раз в полтора-два года в точном соответствии с законодательством.
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