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Медцентр в Петербурге объявил тендер на закупку человеческих конечностей
Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге объявил два тендера на закупку замороженных... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T21:05
2020-10-15T22:09
санкт-петербург
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Петербурге</a> объявил два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов. В учреждении пояснили, что это стандартная практика: обычно биоматериал поставляют из-за границы.Как говорится в материалах на сайте <a href="https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0372100030620000442&amp;backUrl=64919913-3d2b-429a-af93-bfc00071eb1e" target="_blank" rel="nofollow noopener">госзакупок</a>, эти части тела необходимы для мастер-классов врачей и морфологических курсов. Исполнитель должен гарантировать, что биоматериал приобрели законно — для использования в медицинских, научных и учебных целях. Кроме того, обязательно наличие прижизненного разрешения человека на такое использование его тела после смерти.Торги спровоцировали широкий резонанс в некоторых СМИ и Telegram-каналах, поскольку за последний год в Петербурге произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. Так, осенью 2019-го историк Олега Соколова застрелил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, впоследствии пакеты с частями ее тела нашли в рюкзаке профессора и его квартире. Еще одно дело связано с погибшим в конце июля 2020 года рэпером <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайтом</a> (Александром Юшко): в его убийстве и расчленении обвиняют жену музыканта.Как объяснил журналистам директор НМИЦ имени Вредена Рашид Тихилов, закупка изделий медицинского назначения — обычная процедура для крупных медицинских и научных центров."Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы", — сказал он.Тихилов добавил, что обучение врачей на биоматериале практикуется во всем мире.По его словам, петербуржский медцентр обычно проводит такие закупки один раз в полтора-два года в точном соответствии с законодательством.
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575706183.html
https://ria.ru/20200925/noga-1577777594.html
Зачем вообще писать подобные "новости". Все время студентов обучали на трупах еще со времен царя гоооха. В СССР студенты медики оперировали так. Видимо мельчает журналистика из всего хочет скандальные вещи вытянуть.
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санкт-петербург
РИА Новости
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60
санкт-петербург, общество

Медцентр в Петербурге объявил тендер на закупку человеческих конечностей

21:05 15.10.2020 (обновлено: 22:09 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии имени Вредена в Петербурге объявил два тендера на закупку замороженных человеческих конечностей и торсов. В учреждении пояснили, что это стандартная практика: обычно биоматериал поставляют из-за границы.
Как говорится в материалах на сайте госзакупок, эти части тела необходимы для мастер-классов врачей и морфологических курсов. Исполнитель должен гарантировать, что биоматериал приобрели законно — для использования в медицинских, научных и учебных целях. Кроме того, обязательно наличие прижизненного разрешения человека на такое использование его тела после смерти.
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Торги спровоцировали широкий резонанс в некоторых СМИ и Telegram-каналах, поскольку за последний год в Петербурге произошло несколько громких уголовных дел, связанных с расчленением людей. Так, осенью 2019-го историк Олега Соколова застрелил свою возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко, впоследствии пакеты с частями ее тела нашли в рюкзаке профессора и его квартире. Еще одно дело связано с погибшим в конце июля 2020 года рэпером Энди Картрайтом (Александром Юшко): в его убийстве и расчленении обвиняют жену музыканта.
Как объяснил журналистам директор НМИЦ имени Вредена Рашид Тихилов, закупка изделий медицинского назначения — обычная процедура для крупных медицинских и научных центров.
"Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы", — сказал он.
Тихилов добавил, что обучение врачей на биоматериале практикуется во всем мире.
По его словам, петербуржский медцентр обычно проводит такие закупки один раз в полтора-два года в точном соответствии с законодательством.
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