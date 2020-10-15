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Россия поставила ЦАР десять бронированных машин БРДМ-2
Россия поставила Центральноафриканской Республике 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, еще 10 будут поставлены 21 октября, сообщил РИА... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:12
2020-10-15T17:12
владимир титоренко (посол россии в цар )
сергей лавров
москва
банги
цар
безопасность
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. </strong>Россия поставила Центральноафриканской Республике 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, еще 10 будут поставлены 21 октября, сообщил РИА Новости посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a> Владимир Титоренко. "Сегодня в аэропорту <a href="http://ria.ru/location_Bangui/" target="_blank" data-auto="true">Банги</a> приземлился самолёт российских ВКС "Руслан", который доставил 10 БРДМ-2", - сказал посол.Он отметил, что ещё 10 боевых машин БРДМ-2 будут поставлены 21 октября. В церемонии приёма груза со стороны ЦАР приняли участие президент, министр обороны, министр внутренних дел, начальник Генштаба и командующие ВС, с российской стороны - посол России."Посол и министр обороны обменялись речами, в которых подтвердили стремление к дальнейшему стратегическому партнерству во всех областях, в том числе к дальнейшему развитию военного сотрудничества. Стратегическая цель России в ЦАР - установление полного контроля центрального правительства над всей территорией страны и укрепление вооружённых сил", - заявил Титоренко.После церемонии колонна БРДМ направилась на полигон, где будут обучаться механики-водители. Дипломат рассказал, что жители ЦАР с восторгом встречали колонну и кричали "Да здравствует, Россия!", "Да здравствует, Путин!"."У нас состоялась беседа с президентом ЦАР, который просил выразить глубокую признательность президенту России Владимиру Путину, министру обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Шойгу</a> и министру иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a>, которые по итогам переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ускорили поставку военной техники", - отметил Титоренко. Дипломат подчеркнул, что это может способствовать реализации соглашения о национальном примирении в Центральноафриканской Республике.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kalashnikov/" target="_blank" data-auto="true">Калашникова</a>, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
https://radiosputnik.ria.ru/20201002/t-72-1578095774.html
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москва
банги
цар
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владимир титоренко (посол россии в цар ), сергей лавров, москва, банги, цар, безопасность

Россия поставила ЦАР десять бронированных машин БРДМ-2

17:12 15.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПрезентация обновленной бронированной разведывательно-дозорной машины пехоты (БРДМ) в Забайкальском крае
Презентация обновленной бронированной разведывательно-дозорной машины пехоты (БРДМ) в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия поставила Центральноафриканской Республике 10 бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, еще 10 будут поставлены 21 октября, сообщил РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
"Сегодня в аэропорту Банги приземлился самолёт российских ВКС "Руслан", который доставил 10 БРДМ-2", - сказал посол.
Он отметил, что ещё 10 боевых машин БРДМ-2 будут поставлены 21 октября.
В церемонии приёма груза со стороны ЦАР приняли участие президент, министр обороны, министр внутренних дел, начальник Генштаба и командующие ВС, с российской стороны - посол России.
"Посол и министр обороны обменялись речами, в которых подтвердили стремление к дальнейшему стратегическому партнерству во всех областях, в том числе к дальнейшему развитию военного сотрудничества. Стратегическая цель России в ЦАР - установление полного контроля центрального правительства над всей территорией страны и укрепление вооружённых сил", - заявил Титоренко.
После церемонии колонна БРДМ направилась на полигон, где будут обучаться механики-водители.
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Дипломат рассказал, что жители ЦАР с восторгом встречали колонну и кричали "Да здравствует, Россия!", "Да здравствует, Путин!".
"У нас состоялась беседа с президентом ЦАР, который просил выразить глубокую признательность президенту России Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову, которые по итогам переговоров в Москве ускорили поставку военной техники", - отметил Титоренко. Дипломат подчеркнул, что это может способствовать реализации соглашения о национальном примирении в Центральноафриканской Республике.
В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
 
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Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )Сергей ЛавровМоскваБангиЦАРБезопасность
 
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