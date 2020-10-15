https://ria.ru/20201015/markle-1579798084.html

Меган Маркл сравнила пользователей соцсетей с наркоманами

Меган Маркл приняла участие в Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения, который организует издание Fortune. Большую часть своего... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T02:58

2020-10-15T02:58

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости</strong>. Меган Маркл приняла участие в Виртуальном саммите самых влиятельных женщин следующего поколения, который организует издание Fortune. Большую часть своего выступления она посвятила опасностям соцсетей, <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8836453/Meghan-Markle-compares-social-media-users-drug-addicts.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Герцогиня Сассекская сравнила пользователей, проводящих там много времени, с наркоманами и подчеркнула, что "очень переживает за людей, для которых жизнь онлайн стала частью повседневности". Меган призналась, что сама давно не была в соцсетях. По ее словам, аккаунт Sussexroyal в инстаграме вела команда помощников, и она ничего в нем не публиковала. Маркл уточнила, что до замужества очень много времени проводила онлайн. В 2018 году у нее в инстаграме было 1,9 миллиона подписчиков. Она также пользовалась твиттером и фейсбуком и вела блог о стиле жизни под названием The Tig."Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни", — рассказала она. "Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают", — добавила Маркл. Ее слова во многом <a href="https://ria.ru/20200914/seti-1577058891.html" target="_blank">перекликаются</a> с выводами фильма "Социальная дилемма" на Netflix, который широко обсуждался в Сети. Онлайн-выступление 39-летней Меган Маркл длилось 15 минут в соответствии с регламентом саммита. Взнос каждого его участника составлял 1750 долларов США.

https://ria.ru/20200929/royals-1577930719.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, меган маркл, netflix, сша, общество