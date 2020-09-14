https://ria.ru/20200914/seti-1577058891.html

Зрители фильма "Социальная дилемма" спорят о влиянии соцсетей на сознание

Фильм "Социальная дилемма", вышедший на Netflix, вызвал волну комментариев пользователей в твиттере. Многие пришли в ужас от влияния социальных сетей на жизнь... РИА Новости, 14.09.2020

2020-09-14T07:15

2020-09-14T07:15

2020-09-14T07:15

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<strong>МОСКВА, 14 сен – РИА Новости</strong>. Фильм "Социальная дилемма", вышедший на Netflix, вызвал волну комментариев пользователей в твиттере. Многие пришли в ужас от влияния социальных сетей на жизнь человека. В новом фильме Джеффа Орловски приводятся мнения экспертов об опасностях, которые таят в себе твиттер, фейсбук и инстаграм. "Посмотрела "Социальную дилемму", и мне захотелось выкинуть телефон в окно. Пришла к двум выводам: 1) Если бы не миллиардеры, мы не оказались бы в такой ситуации, 2) Социальные сети – самая большая угроза", — <a href="https://twitter.com/lidlbigthings/status/1303951570757922816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1303951570757922816%7Ctwgr%5Eshare_2&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fnetflix-doc-the-social-dilemma-is-making-people-terrified-of-social-media-2749850" target="_blank">написала</a> @lidlbigthings. Бывший исполнительный директор Twitter Джефф Сейберт пояснил: "Я хочу, чтобы люди знали, что любое их действие онлайн отслеживается и записывается. Даже то, на какие картинки вы смотрите и сколько времени". "Социальная дилемма — страшный фильм. Но в нем сказана вся правда. "Вы и есть продукт" - это упрощение. Продукт – это постепенное изменение вашего поведения и восприятия", — <a href="https://twitter.com/shivamkimothi/status/1303957724737093632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1303957724737093632%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fnetflix-doc-the-social-dilemma-is-making-people-terrified-of-social-media-2749850" target="_blank">отметил</a> @shivamkimothi. "Ирония тут заключается в том, что я в интернете буду советовать людям посмотреть "Социальную дилемму" в интернете. Но это может стать переломным моментом, — <a href="https://twitter.com/akshyg1008?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1303764652136914947%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fnetflix-doc-the-social-dilemma-is-making-people-terrified-of-social-media-2749850" target="_blank">написал</a> @akshyg1008.

https://ria.ru/20200910/dyuna-1577019757.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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