https://ria.ru/20201015/letalnost-1579894891.html
В России за сутки умерли 286 человек с COVID-19
За сутки в России умерли 286 человек с COVID, за все время - 23 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:34
2020-10-15T10:34
2020-10-15T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
ростовская область
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 286 человек с COVID, за все время - 23 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев… За весь период по России умер 23 491 человек", - говорится в сообщении.В частности, 57 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 46 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 – в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
москва
ростовская область
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург, происшествия