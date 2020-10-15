https://ria.ru/20201015/letalnost-1579894891.html

В России за сутки умерли 286 человек с COVID-19

За сутки в России умерли 286 человек с COVID, за все время - 23 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:34

2020-10-15T10:34

2020-10-15T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 окт – РИА Новости.</strong> За сутки в России умерли 286 человек с COVID, за все время - 23 491, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 286 летальных случаев… За весь период по России умер 23 491 человек", - говорится в сообщении.В частности, 57 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, 46 – в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 – в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

москва

ростовская область

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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